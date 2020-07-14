Стал известен трансферный бюджет Манчестер Сити на следующее межсезонье: новый вызов для фэйр-плей?

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Алиев: «Готов стать президентом УПЛ, всех уволю, старики заворовались»
fanat.ua » Новости » Англия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
04.12.2020 19:00
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Спортинг Фингал" Дублин

Подробнее...
Значок "Килдэр Каунти" Дрихад-Нуа

Подробнее...
Значок "Корк Сити" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Голуэй Юнайтед"

Подробнее...
Значок "Брей Уондерерс"

Подробнее...
Значок "Ков Рамблерс"

Подробнее...
Значок "ЮСД"

Подробнее...
Значок "Уотерфорд Юнайтед" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Блуминг" Санта-Крус-де-ла-Сьерра

Подробнее...
Значок "Индепендьенте Петролеро" Сукре

Подробнее...
Значок "Нортзен"

Подробнее...
Значок "Депортиво Ферроварио" Ла-Пас

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Англия

Стал известен трансферный бюджет Манчестер Сити на следующее межсезонье: новый вызов для фэйр-плей?
 14.07.2020 |
Стал известен трансферный бюджет Манчестер Сити на следующее межсезонье: новый вызов для фэйр-плей?
Вчера “Манчестер Сити” одержал важнейшую победу. Не на футбольном поле, но в спортивном суде. От этого она не стала менее масштабной, ведь на кону было участие в двух розыгрышах Лиги Чемпионов. А это не только деньги, но и вопросы престижа – уже ходили слухи, что такие звезды, как Стерлинг с Де Брейне, подумывали об уходе. Что же, CAS принял аргументы англичан, и они остаются без дисквалификации. Нужно только штраф заплатить, но и он уменьшен втрое, до 10 миллионов. Что же, теперь приглашать звездных новичков станет проще.

Положительное решение суда непосредственно сказывается и на трансферных планах. Судя по всему, даже в нынешних “коронакризисных” условиях “Манчестер Сити” будет тратить много… Тем более что решение CAS показало, чего по-настоящему стоят все разговоры вокруг “финансового фэйр-плея”. По инсайдерским данным, ближневосточные владельцы “горожан” намерены вернуть титул АПЛ (да и на подъем “Манчестер Юнайтед” реагируют). И Хосепу Гвардиоле уже обещано 150 миллионов фунтов, которые можно будет в межсезонье пустить на усиление состава.

В первую очередь от Пепа ждут работы над усилением обороны. На данный момент “Манчестер Сити” рассматривают как одного из фаворитов в борьбе за Калиду Кулибали. В “Наполи” уже не так категоричны в желании оставить у себя фактурного сенегальца. Но все равно хотят за центрбека немалые деньги. Их, впрочем, при заявленных объемах у Гвардиолы теперь точно хватит. Тем более что обсуждается вариант с обменом, при котором в Неаполь переберется Александр Зинченко.

Следит английский клуб и за Давидой Алабой. Австриец не продлевает свой контракт с “Баварией”, явно этим намекая на желание покинуть Мюнхен. Не исключено, что карьера талантливого игрока продолжится у тренера, при котором футболист и дебютировал толком на профессиональном уровне. Тем более что Алаба может и слева в защите сыграть, а это еще одна проблемная позиция для “Сити”. Хотя там могут появиться и уже играющие в АПЛ, и на неплохом уровне, Аке или Динь. А в центре обороны может объявиться другая звезда Серии А – Милан Шкриниар. В “Интере” намекнули, что готовы к продаже словака, причем до достаточно скромной цене.

Следует обратить внимание Гвардиоле и на группу атаки. Да, прогрессирует Фоден, и он должен получать больше игрового времени, что клуб и менеджер на деле подтверждал свои высокие оценки талантов Фила. Но все же уходит Давид Силва, уже продав Сане – вакансий появляется много. Нужно учесть еще и фактор Агуэро. Во-первых, у Серхио летом 2021-го года истекает контракт, во-вторых, он просто стареет, и травмируется чаще, чем раньше. Если опустить маловероятные варианты типа покупки Гризманна или возвращения Санчо, актуальными целями “горожан” называют нескольких футболистов. Прежде всего, пишут о Адама Траоре, прогрессирующим в “Вулверхэмптоне”. Но за воспитанника “Барселоны” придется сразиться с грандами Серии А, прежде всего, с “Ювентусом”.

В Испании считают, что приоритетом Пепа будет Ферран Торрес. В нем видят прямую замену для Сане. Испанец к 20 годам отыграл под 70 матчей в Примере. Парень проводит отличный сезон, даже на фоне спада “лос чес”: 4+4 в Ла Лиге, 2+2 в Лиге Чемпионов. Это с учетом истекающего через год контракта вызывает немалый интерес со стороны грандов. Соперником для “горожан” будет “Манчестер Юнайтед”. Но еще опаснее для планов англичан интерес “Ювентуса” – чемпион Италии уже якобы начали переговоры и с футболистом, и с его нынешним клубом.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
15.07.2020 22:15
Арсенал – Ливерпуль
» Бесплатный прогноз
14.07.2020 22:45
Аталанта – Брешиа
» Бесплатный прогноз
14.07.2020 22:15
Челси – Норвич
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
14.07.2020 22:15
Челси — Норвич
Сравнение ставок » Трансляция
14.07.2020 19:00
Металлист-1925 - Авангард Краматорск
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 19:30
Александрия - Динамо Киев
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 19:30
Десна - Шахтер
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 июля 2020
Владимир Антонюк. Капитан Волыни начала 90-х
Владимир Антонюк. Капитан Волыни начала 90-х
14 июля 2020
Ашраф Хакими: все голы и ассисты 2019/20
Ашраф Хакими: все голы и ассисты 2019/20
14 июля 2020
Величайшие голы в дополнительное время
Величайшие голы в дополнительное время
14 июля 2020
Новости от FH. Кто в УПЛ? Прорыв Ингульца и Миная, Рух и Волынь без побед
Новости от FH. Кто в УПЛ? Прорыв Ингульца и Миная, Рух и Волынь без побед
14 июля 2020
Паоло Мальдини. Гений обороны и символ Милана
Паоло Мальдини. Гений обороны и символ Милана
14 июля 2020
Україна футбольна от 13.07.2020
Україна футбольна от 13.07.2020
13 июля 2020
Сетубал - Фамаликан 1:2
Сетубал - Фамаликан 1:2
13 июля 2020
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2
13 июля 2020
Интер – Торино 3:1
Интер – Торино 3:1
13 июля 2020
Маритиму - Риу Аве 0:0
Маритиму - Риу Аве 0:0
13 июля 2020
Тимо Вернер: все голы 2019/20
Тимо Вернер: все голы 2019/20
13 июля 2020
ТаТоТаке №160
ТаТоТаке №160
13 июля 2020
1 лига Украины: все голы 23 тура
1 лига Украины: все голы 23 тура
13 июля 2020
Профутбол за 12.07.2020
Профутбол за 12.07.2020
12 июля 2020
Наполи - Милан 2:2
Наполи - Милан 2:2
12 июля 2020
Борнмут — Лестер 4:1
Борнмут — Лестер 4:1
12 июля 2020
Кальяри - Лечче 0:0
Кальяри - Лечче 0:0
12 июля 2020
Удинезе - Сампдория 1:3
Удинезе - Сампдория 1:3
12 июля 2020
Витебск - Неман 0:0
Витебск - Неман 0:0
12 июля 2020
Краснодар — Урал 3:0
Краснодар — Урал 3:0
12 июля 2020
Фиорентина - Верона 1:1
Фиорентина - Верона 1:1
12 июля 2020
Парма - Болонья 2:2
Парма - Болонья 2:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.35 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 46.28 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 140.71 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Англия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте