Стал известен трансферный бюджет Манчестер Сити на следующее межсезонье: новый вызов для фэйр-плей?

Вчера “Манчестер Сити” одержал важнейшую победу. Не на футбольном поле, но в спортивном суде. От этого она не стала менее масштабной, ведь на кону было участие в двух розыгрышах Лиги Чемпионов. А это не только деньги, но и вопросы престижа – уже ходили слухи, что такие звезды, как Стерлинг с Де Брейне, подумывали об уходе. Что же, CAS принял аргументы англичан, и они остаются без дисквалификации. Нужно только штраф заплатить, но и он уменьшен втрое, до 10 миллионов. Что же, теперь приглашать звездных новичков станет проще. Положительное решение суда непосредственно сказывается и на трансферных планах. Судя по всему, даже в нынешних “коронакризисных” условиях “Манчестер Сити” будет тратить много… Тем более что решение CAS показало, чего по-настоящему стоят все разговоры вокруг “финансового фэйр-плея”. По инсайдерским данным, ближневосточные владельцы “горожан” намерены вернуть титул АПЛ (да и на подъем “Манчестер Юнайтед” реагируют). И Хосепу Гвардиоле уже обещано 150 миллионов фунтов, которые можно будет в межсезонье пустить на усиление состава.



В первую очередь от Пепа ждут работы над усилением обороны. На данный момент “Манчестер Сити” рассматривают как одного из фаворитов в борьбе за Калиду Кулибали. В “Наполи” уже не так категоричны в желании оставить у себя фактурного сенегальца. Но все равно хотят за центрбека немалые деньги. Их, впрочем, при заявленных объемах у Гвардиолы теперь точно хватит. Тем более что обсуждается вариант с обменом, при котором в Неаполь переберется Александр Зинченко.



Следит английский клуб и за Давидой Алабой. Австриец не продлевает свой контракт с “Баварией”, явно этим намекая на желание покинуть Мюнхен. Не исключено, что карьера талантливого игрока продолжится у тренера, при котором футболист и дебютировал толком на профессиональном уровне. Тем более что Алаба может и слева в защите сыграть, а это еще одна проблемная позиция для “Сити”. Хотя там могут появиться и уже играющие в АПЛ, и на неплохом уровне, Аке или Динь. А в центре обороны может объявиться другая звезда Серии А – Милан Шкриниар. В “Интере” намекнули, что готовы к продаже словака, причем до достаточно скромной цене.



Следует обратить внимание Гвардиоле и на группу атаки. Да, прогрессирует Фоден, и он должен получать больше игрового времени, что клуб и менеджер на деле подтверждал свои высокие оценки талантов Фила. Но все же уходит Давид Силва, уже продав Сане – вакансий появляется много. Нужно учесть еще и фактор Агуэро. Во-первых, у Серхио летом 2021-го года истекает контракт, во-вторых, он просто стареет, и травмируется чаще, чем раньше. Если опустить маловероятные варианты типа покупки Гризманна или возвращения Санчо, актуальными целями “горожан” называют нескольких футболистов. Прежде всего, пишут о Адама Траоре, прогрессирующим в “Вулверхэмптоне”. Но за воспитанника “Барселоны” придется сразиться с грандами Серии А, прежде всего, с “Ювентусом”.



В Испании считают, что приоритетом Пепа будет Ферран Торрес. В нем видят прямую замену для Сане. Испанец к 20 годам отыграл под 70 матчей в Примере. Парень проводит отличный сезон, даже на фоне спада “лос чес”: 4+4 в Ла Лиге, 2+2 в Лиге Чемпионов. Это с учетом истекающего через год контракта вызывает немалый интерес со стороны грандов. Соперником для “горожан” будет “Манчестер Юнайтед”. Но еще опаснее для планов англичан интерес “Ювентуса” – чемпион Италии уже якобы начали переговоры и с футболистом, и с его нынешним клубом.