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Чемпионат Европы

Сборные Украины и России узнали, с кем будут играть в следующей Лиге Наций
 4 марта 2020 07:34 |
Сборные Украины и России узнали, с кем будут играть в следующей Лиге Наций
Сегодня снова проводили жеребьевку – темой стало распределение сборных между группами Лиги Наций. Этот турнир будет проведен уже после Евро, осенью 2020-го года. Пока что не понятен порядок призов – будут ли дополнительные квоты на мундиаль? Но предыдущий, дебютный розыгрыш показал, что такие поединки интересные сами по себе, и командам, и зрителям. Какие же противники достались сборным из Восточной Европы на церемонии в Амстердаме, и какие вообще группы сформированы?

Украине будет очень сложно удержаться в Лиге А. “Желто-синие” по делу поднялись в элитный дивизион, выиграв предыдущий розыгрыш Лиги Наций “этажом ниже”. Но тут противники будут посильнее, чем Чехия со Словакией – жребий подарил команде топовых соперников. Подопечные Андрея Шевченко угодили в 4-ю группу, в компанию Германии и Испании, и сложно надеяться на успех. Впрочем, есть еще и Швейцария, и, хотя и это не подарок, но бороться за 3-е место можно, пусть украинцы и считаются аутсайдерами квартета. Вопрос в том, останется ли “Шева” и его штаб после Евро?

В большинстве групп Лиги А есть довольно очевидные аутсайдеры. В 1-й группе явно выше котируется Италия с Нидерландами, хотя в их спор и попытается вмешаться Польша. А вот Босния в этой компании выглядит пока что мальчиком для битья. В группе 2 снова сыграют Бельгия с Англией, с которыми попытаются конкурировать лучшие из скандинавов, Исландия с Данией. Пожалуй, группой смерти тут можно считать квартет №3. Тут собраны финалисты последнего чемпионата мира, Хорватия и Франция, действующий чемпион Европы, Португалия, а также непростая Швеция.

Россия попытается побороться за победу в группе 3 Лиги В. У подопечных Станислава Черчесова довольно интересные противники. Это снова Турция, которую недавно обыгрывали в прошлой Лиге Наций, а также имеющая всегда немало звезд в составе Сербия. Темной лошадкой квартета стоит рассматривать Венгрию – но ее опасно недооценивать. В целом, другие группы примерно такие же – Румыния поспорит с соседней Австрией, а также с Северной Ирландией и Норвегией (группа 1), Чехия и Словакия, некогда представляющие 1 страну, снова, как и в прошлом розыгрыше Лиги Наций, будут бороться друг с другом, а также с Израилем и Шотландией (группа 2). Опять жребий свел вместе Ирландию и Уэльс, отправив им в компанию Болгарию и Финляндию.

Особенно много команд постсоветского региона в Лиге С. В группе 2 там сразу трое – соседние Армения и Грузия, а также Эстония, которым попалась в квартет Македония. Столько же и в группе 4 – соседние Литва и Беларусь зарубятся с Казахстаном, а также с Албанией. В 1-й группе Азербайджан получил в противники крепкие Люксембург, Кипр и Черногорию, в 3-й Молдова постарается оказаться не последней с такими мощными оппонентами, как Словения, Косово и Греция.

Есть 1 команда из Прибалтики даже в Лиге D. Это Латвия, которая когда-то играла на Евро, а теперь будет мериться силами с такими карликами, как Мальта, Андорра и Фареры. В другой, самой маленькой, группе выяснять слабейшего будут Сан-Марино с Гибралтаром и Лихтенштейном.

Запланировало старт группового турнира новой Лиги Наций уже на 3-е сентября этого года. Последние матчи тура завершатся уже 17-го ноября.

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