Вирт едва не подрался с фанатом Калуша

Главный тренер Вереса Юрий Вирт попал в скандальную ситуацию после матча против Калуша (1:2).

"После финального свистка один из болельщиков Калуша бранно высказался в адрес нашей команды и тренера. После словесной перепалки с тренером болельщик толкнул Юрия Вирта. В защиту тренера стали болельщики Вереса. К счастью, дальше эмоций дело не пошло. В конфликт вмешалась полиция.



Ясно, что футбол - это эмоции. Но обидно, когда опускаются до такого. Скамейки запасных находятся рядом с рядами болельщиков. Весь матч в наш адрес звучали мат и оскорбления. Считаю, что руководству ФК Калуш стоит обратить на это внимание и провести работу среди болельщиков, чтобы обеспечить надлежащую охрану у скамеек запасных", – говорится в заявлении Вереса на странице в Facebook.



Напомним, Верес в выездном поединке уступил Калуш (1:2), что позволило Полесью оторваться от ровенского клуба.

