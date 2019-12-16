Ультрас Динамо с бранью потребовали от Суркисов покинуть клуб

Активные болельщики киевского Динамо во время матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны своеобразно отреагировали на последние неудачи "бело-синих".

Фанаты вывесили баннер, посвященный братьям Суркисам, и он попал в кадр Football Hub.



На растяжке в гостевом секторе черниговского стадиона имени Гагарина красноречивая надпись – "Суркисы, отъе***ись от Динамо". Таким образом ультрас киевлян, очевидно, призвали дуэт бизнесменов передать клуб другому владельцу.



Напомним, что в этом году Динамо выступает не слишком удачно. Сначала "бело-синие" не сумели пройти квалификацию в Лиге чемпионов, затем провалили групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате Украины отстают от лидера – донецкого Шахтера – на 17 очков, имея игру в запасе.

