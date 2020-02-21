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Фан-новости

Поддержи своих: в Киеве появятся две фан-зоны Чемпионата Европы
 21 февраля 2020 14:09 |
Поддержи своих: в Киеве появятся две фан-зоны Чемпионата Европы
Летом для футбольных болельщиков в Киеве обустроят две фан-зоны на время проведения Чемпионата Европы по футболу. Как пишет "Вечерний Киев", локации будут созданы агентством Media Post при поддержке КГГА.

Зоны разместят в центральной части города - на Контрактовой площади и в Крещатом парке возле Арки Дружбы народов. Они будут работать с 12 июня по 12 июля.

Развлечения не ограничатся официальными трансляциями всех матчей. К болельщикам будут приходить известные футболисты (в том числе иностранные) и эксперты. В программе также запланированы выступления футбольных акробатов, викторины с розыгрышами фанатской атрибутики, выступления музыкантов и многое другое.

Порадуют даже маленьких футбольных фанатов. Для них проведут интересные занятия и мастер-классы на детской площадке.

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