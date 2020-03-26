Фан-новости

С абсолютно беспрецедентным отсутствием футбола в разгар сезона каждый справляется, как может. Весь мир смотрит, как задорно играют на баяне на трибунах в Беларуси, а спортивные телеканалы закупают права заодно и на чемпионат Австралии.

В Германии же твиттер-аккаунты клубов играют со своими болельщиками в крестики-нолики, пиарят своих кибер-спортсменов, сезону которых коронавирус не мешает, а скорее, способствует. Игроки, сидя дома, отвечают на вопросы фанатов в соцсетях, ну и вообще развлекаются всеми возможными способами.



Некоторые футболисты, впрочем, проводят время в карантине с большей пользой. Игрок леверкузенского «Байера» Карим Беллараби недавно выложил в Инстаграме неожиданно резкую историю, обращенную, видимо, ко всем, кто призывал его попинать вместе с ними рулон туалетной бумаги: «Завязывайте со своими тысячами челленджей. Меня это вообще не трогает, я не занимаюсь этим дерьмом. Сейчас есть более важные вещи».



Вообще по своим постам Карим всегда кажется обычным футболистом-раздолбаем, любителем красивых машин и дорогих часов. Но на самом деле молодой человек он довольно серьезный. Как и его одноклубники Митчелл Вайзер и Йонатан Та, а также Леон Горетцка, Йосуа Киммих и многие другие, присоединившиеся к акции «We Kick Corona».



Давняя звезда дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски, который нынче играет за свою родную «Вислу» за 100 евро в месяц, недавно пожертвовал на борьбу с вирусом 87 000 евро. Игроки гладбахской «Боруссии» и бременского «Вердера» на время отказались от зарплаты, чтобы финансово поддержать свои клубы, но о том, как борются с вирусом футболисты, тоже уже сказано немало. Мы же расскажем вам, чем занимаются в трудный час обычные люди, ничем не отличающиеся от нас.



Судя по датам появления первой информации, идея изначально пришла в голову фанатам дортмундской «Боруссии». 16-го марта три активные фан-группы «шмелей» («The Unity», «Desperados» и «Jubos») объявили о запуске службы помощи людям, которые находятся в группе риска или сидят на карантине. Речь шла о чем-то вроде курьерских услуг: сходить в магазин, что-то откуда-то забрать, привезти или отвезти. Все это, разумеется, бесплатно – достаточно только позвонить по указанному телефону или отправить заявку на электронную почту.



Уже через пару дней инициативу подхватил добрый десяток фанатских объединений по всей стране. На данный момент их насчитывается почти пятьдесят: Аахен, Аугсбург, Кайзерслаутерн, Ингольштадт, Фюрт, Вольфсбург, Дюссельдорф, Менхенгладбах, Лейпциг, Кассель, Бремен, Брауншвейг, Дрезден, Карлсруэ и многие, многие другие. Платформа Faszination Fankurve ведет подсчет присоединившихся, также создана виртуальная карта поддержки «KickOutCorona», где люди могут посмотреть, есть ли в их населенном пункте такая инициатива или, может быть, индивидуальные желающие помочь.



Стартовали такие проекты немного натужно, но спрос быстро растет. И связано это не только с ростом числа зараженных, но и с пиар-работой. «Сначала мы продвигали кампанию лишь в интернете, но теперь уже раздаем листовки в супермаркетах, аптеках и в приемных у врачей», – говорит один из представителей фансцены «Sudtribune Dortmund». В Дортмунде по состоянию на вчерашний день работало почти сто добровольцев.



Фан-группы в Нюрнберге обращают особое внимание на безопасность реализации идеи: «Количество наших помощников ограничено маленькой группой, они работают в медицинских масках и перчатках. Также мы консультируемся с медэкспертами».



А фанаты в Гельзенкирхене даже избавляют людей от необходимости думать, что именно им надо купить, и… от траты денег. При помощи специального фонда самого «Шальке», они собирают в магазинах и привозят на дом нуждающимся набор из основных продуктов питания и вещей, которые могут понадобиться на карантине – так называемые Kumpelkisten, что логичнее всего перевести как «ящик для кореша». Это, кстати, вторая волна старой инициативы фанатов «горняков». Несколько лет назад в такие же ящички гельзенкирхенцы упаковывали одежду и продукты для беженцев.



Члены группировки «Sudkurve Munchen» в числе своих услуг также предлагают помощь с выгулом собак. Многие фанаты также призывают к донорству крови, а в Штутгарте ультрас-группа «Commando Cannstatt» еще и собирает пожертвования для больницы в Чезене.



Стоит, кстати, обратить внимание на важную вещь: в большом числе случаев организаторами и исполнителями этих инициатив являются не просто активные болельщики, а самые настоящие ультрас, которые, так сказать, «не видны» за именами фан-групп. Но те объединения, что содержат в названии опознавательное слово, выдают, кто на самом деле стоит за организацией помощи. К примеру, ребята с первого ряда фан-сектора «Бай-Арены» присоединились к инициативе в числе первых.



Также леверкузенские фанаты помогли и другой группе риска – клубу «Киккерс Оффенбах», с фансценой которого у «аспириновых» давняя дружба. От финансового кризиса, который обрушится на футбольный мир из-за остановки чемпионатов, в первую очередь пострадают небольшие клубы, это в Германии понимают все. Некоторые команды уже пытаются выходить из положения, давая своим болельщикам возможность по желанию купить так называемый «призрачный» билет на матч, который не состоится – чтобы поддержать клуб финансово в трудное время. Часть фанатов, прекрасно понимая ситуацию, билеты покупает. А вот леверкузенские ультрас, собрав денег, купили «призрачный» билет «Киккерс» по символической цене 1901 евро (год основания клуба). Это стоимость приблизительно 90 обычных билетов – если вдуматься, не так уж мало.



Это лишь малая часть инициатив, которые на данный момент активно работают. Впрочем, хоть мы и рассказываем в первую очередь о немецких фанатах, несправедливым будет не упомянуть в двух словах об активностях в других странах. В Австрии, по данным на 21 марта, помощь с покупками предлагают уже восемь организаций, в Швейцарии – семь. По слухам, в Сербии фанаты также ходят по магазинам. А ультрас испанской «Малаги» недавно на свои средства заказали пиццу на обед для врачей в городском госпитале.



Ну и вишенкой на торте – не то чтобы очень полезный, но бесспорно трогательный жест. По всем странам и городам на стенах больниц и госпиталей появляются баннеры в поддержку врачам.



Дармштадт: «Когда дойдете до предела, подумайте о том, что этот город стоит позади вас!» Впрочем, выражение «stehen hinter», часто употребляемое в фанатских зарядах, стоит воспринимать скорее как «поддерживает вас», чем как напоминание об ответственности а-ля «отступать некуда, позади Москва».



Леверкузен: «Круглые сутки вы здесь для нас – спасибо!»



Вольфсбург: «Спасибо всему медперсоналу, врачам и волонтерам!»



Гамбург, а точнее, фанаты «Санкт-Паули» призывают к увеличению зарплат медработников: «Сил и больше вознаграждения тем, кто отдает все! Спасибо! Солидарны с теми, кто столкнулся с этим на передовой!»



В Оснабрюке с крыши местной больницы врачам сообщают: «Вы герои!»



«Коттбус, город полный энергии, вашу помощь мы не забудем никогда!» Игра слов с названием местного клуба «Энерги» и рифма вышли замечательно.



В Берлине железный «Унион» призывает: «Больницы, дома престарелых, супермаркеты – оставайтесь здоровыми, железными и сильными!»



В Голландии болельщики клуба НАК из города Бреда также с крыши своей больницы напоминают, что «Герои Бреды работают здесь!»



Эйндховен: «Они здесь для молодых и старых. Наши защитники сделаны из золота».



Палермо: «Вы поставили наши жизни выше своих. Доктора и медсестры, наши герои».



Париж: «Слишком часто забытые, герои нашего общества, спасибо вам, работники госпиталей!»



Австрийский Грац: «От супермаркетов до госпиталей, все, что вы делаете, заслуживает аплодисментов. Спасибо!»



Да-да, поддерживающие сообщения оставляют и работникам супермаркетов, которым приходится постоянно и бесстрашно контактировать с, возможно, зараженными людьми и без устали заполнять мгновенно пустеющие полки магазинов. Также в самых разных городах вывешивают баннеры в поддержку Бергамо.



Отдельного внимания бесспорно заслуживают ультрас «Аталанты» из самого Бергамо, которые пожертвовали 40 000 евро местному госпиталю на борьбу с коронавирусом – все деньги, которые они сэкономили на их несостоявшейся поездке в Валенсию на матч Лиги чемпионов. И, конечно же, инициатива фансцены австрийского «Инсбрука».



Немецкий писатель Дитрих Шульц-Мармеринг в одном из своих недавних интервью хмуро сообщил, что футбольный мир болен. Нынешняя пандемия, по его словам, отлично продемонстрировала то, каким мыльным пузырем в наши дни стал футбол, так глобально зависящий теперь от денег. Дитрих – автор книги «Der Fall Ozil» [«Дело Озила»], в которой он анализировал болезненное расставание Месута с национальной сборной и рассказывал, как критика может превратиться для общественности в расистскую травлю. Этот человек и в своих работах, и в целом рассматривает футбол не только как спорт, но и как социальное явление. Он же дал на днях очень точную оценку нынешним действиям болельщиков:



- Многие фанаты сейчас подают всем пример – предлагают нуждающимся помощь с покупками или предоставляют услуги курьеров.



- Да, фанаты обычно выступают в авангарде. В Оснабрюке они вывесили плакаты перед больницей в знак благодарности людям, работающим там на благо общества. Это потрясающе.



- Неужели болельщики – единственные в футбольном бизнесе, кто понимает, что именно сейчас важно?



- Можно даже сказать: они не впервые это понимают. Конечно, не надо обобщать все фанатские или ультрас-сцены. Различия есть, и значительные, в том числе, с точки зрения их политической ориентации и тому подобного. Но я замечал и продолжаю замечать, что фансцены – это в некотором роде совесть футбола.



- Что вы имеете в виду?



- В начале года был День памяти жертвам Освенцима, и многие акции, кампании и хореографии на стадионах на эту тему были организованы группами ультрас. Они, очевидно, хорошо знают, как в нынешнее время сделать что-то разумное, и иногда намного опережают в этом отношении свои клубы. (с)



Во время коронавируса ультрас в Германии: организовали помощь людям из групп риска, призвали к повышению зарплат медработников, собрали деньги для итальянских больниц, развесили баннеры в поддержку врачей и работников супермаркетов, призвали к донорству крови. «Уродливые лица футбола»



Слова Дитриха дают понять еще одну важную вещь: все эти нынешние инициативы – не стихийное явление и не своего рода пиар-акция, затеянная в удачное время, чтобы подлизаться к обществу. Активные фанаты в Германии занимаются подобными вещами очень часто – просто в период кризиса возможностей для помощи становится больше. А пресса наконец начинает обращать больше внимания не на скандалы, а на добрые дела.



Примерно то же самое говорят и сами организаторы кампаний. Один лишь юноша по имени Зиг Цельт радуется и выражает надежду, «что все это немного улучшит репутацию ультрас». Но его понять можно – он представляет организацию «ProFans», которая борется за права и интересы болельщиков. А вот для самих фанатов вопрос о том, способствуют ли их нынешние действия улучшению их репутации, роли не играет вообще.



«Думаю, ультрас в целом пофиг. Это все еще неудобная молодежная субкультура. Она не переживала о том, какой была ее репутация, раньше, ей все равно сейчас и ей не будет дела до этого в будущем, – говорит фанат «Ганновера» Андре Голински. – Но в таком кризисе речь идет о солидарности. Мы обязаны постараться справиться с ним не только как футбольные фанаты, но и как граждане».



Согласны с ним и фанаты берлинского «Униона», поясняющие рвение фансцен, которое сейчас кажется многим неожиданным: «Желание сделать что-то хорошее для общества соответствует представлению многих ультрас о жизни. Девиз тут такой: “Если вы примете нашу фан-культуру, мы сделаем для вас что-нибудь в ответ”».



А как оказалось теперь – сделают, даже если их культуру не принимают. Итог неожиданный, но однозначный: в действительно сложный период «трудные подростки» проявили себя очень ответственными гражданами. И главное, скорыми на реакцию и действия. Болтать, как говорится, – не мешки ворочать, а активные фанаты свою активность продемонстрировали сейчас в полной мере. Неудивительно, впрочем – их кредо вообще в том, чтобы делать, а не говорить.



И если подумать, во всем этом нет ничего странного. Ведь среди вещей, которые пропагандируют фанаты, кроме свободы слова и самовыражения, есть и другое – ответственность. За свою семью, своих друзей и свой город.



А из чувства ответственности очень быстро вырастают желания поддерживать, помогать и защищать.