Умер знаменитый фанат ПСЖ – клуб и Мбаппе выразили свои соболезнования

Действующий чемпион Франции объявил о смерти одного из своих самых известных поклонников.

ПСЖ сообщил о смерти Джеймса – фаната команды, который в 2016 году сыграл важную роль в сближении клуба и ультрас. Он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт парижан.



Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Джеймс посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ и поддерживал свою любимую команду.



"Он оставил троих детей, сестру, семью, своих многочисленных друзей на трибунах. И большую пустоту среди парижских болельщиков. Джеймс, твой клуб всегда будет помнить о тебе", – говорится в заявлении ПСЖ.



Килиан Мбаппе в Twitter отреагировал на смерть фаната и выразил соболезнования его семье.

