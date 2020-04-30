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Фан-новости

Умер знаменитый фанат ПСЖ – клуб и Мбаппе выразили свои соболезнования
 30 апреля 2020 02:00 |
Умер знаменитый фанат ПСЖ – клуб и Мбаппе выразили свои соболезнования
Действующий чемпион Франции объявил о смерти одного из своих самых известных поклонников.

ПСЖ сообщил о смерти Джеймса – фаната команды, который в 2016 году сыграл важную роль в сближении клуба и ультрас. Он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт парижан.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Джеймс посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ и поддерживал свою любимую команду.

"Он оставил троих детей, сестру, семью, своих многочисленных друзей на трибунах. И большую пустоту среди парижских болельщиков. Джеймс, твой клуб всегда будет помнить о тебе", – говорится в заявлении ПСЖ.

Килиан Мбаппе в Twitter отреагировал на смерть фаната и выразил соболезнования его семье.
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