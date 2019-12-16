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Франция

Леонардо заявил, что Томас Тухель в ПСЖ не имеет влияния на трансферы
 16 декабря 2019 21:59 |
Леонардо заявил, что Томас Тухель в ПСЖ не имеет влияния на трансферы
ПСЖ более-менее удачно провел первую часть сезона. Дело даже не в доминировании в Лиге 1 – во Франции все привыкли, что очередной титул оформляется столичным грандом чуть ли не к концу зимы. Главное, что удалось обыграть в рамках Лиги Чемпионов “Реал”, который получилось разгромить дома и свести выездной матч в Мадриде вничью. В итоге “парижане” заняли 1-е место, и могут ждать сегодняшнюю жеребьевку, прикидывая, какой же соперник лучше.

Тем не менее, Томас Тухель не может ощущать себя спокойно. Не все простили невероятный вылет ПСЖ прошлой зимой от “Манчестер Юнайтед” после выездной победы. Да и сейчас клуб уж очень часто теряет очки в Лиге 1. Риска потерять чемпионство нет, “конкуренты” сейчас совсем слабы. Но репутация клуба страдает, да и у футболистов наставник не пользуется особым авторитетом. Примечательно, как его недавно проигнорировал Килиан Мбаппе после замены – он демонстративно прошел мимо немца. А слухов о возможном возвращении Карло Анчелотти все больше.

Не имеет, похоже, права голоса Тухель и в кадровых вопросах. Примечательно, как на выходных Леонардо потребовал от журналистов даже не задавать наставнику ПСЖ вопросов о планах клуба к грядущему январскому трансферному окну. Бразилец напомнил о своей личной футбольной карьере и заявил, что давно в игре и понимает, как ограничены роли в клубах тренера, директора, президента и прочих функционеров – каждый должен выполнять свою роль.

Судя по призывам Леонардо к СМИ прекратить забрасывать тренера вопросами о возможных покупках, роль Томаса сведена к тому, что называют техническими аспектами, то есть тактика, подготовка, игры. В вопросах, которые касаются того, кого сохранить в составе, с кем можно попрощаться, и кого следует пригласить, у тренера разве что совещательный голос. Хотя за результат, конечно же, будут спрашивать именно с него.

Тем не менее, покупки, скорее всего, будут. Вряд ли из Парижа уже в январе уедут Неймар и/или Мбаппе, хотя и бразильца, и перспективного француза будет сложно удержать в летнее межсезонье. Но Кавани вроде бы готовы отпустить, и уже начинают думать, как, кем заменить ветерана, принесшего столь много пользы клубу из Парижа.

На смену уругвайцу могут приобрести новую звезду Серии А. ПСЖ считается одним из главных претендентов на Николо Дзаньоло. В “Роме” считают парня преемником самого Тотти. Но точно ли они смогут удержаться от искушения заработать на молодом футболисте? За него можно получить более 60 миллионов, а для нынешнего руководства “волков” финансовые аспекты в приоритете. Альтернативой будет приглашение из Бундеслиги молодых Санчо (что маловероятно) или Хавертца. Но это тоже в любом случае “большая” сделка, и сейчас, в январе, скорее ограничатся выкупом контракта Икарди.

Также готовится несколько любопытных обменов. Хотя Паредес наконец-то забил гол, им все равно не довольны в Париже и пытаются избавиться. Сейчас прорабатывается обмен на Эмре Джана, против которого якобы не возражают в “Ювентусе”. Если что, за немца могут и заплатить до 50 миллионов. Параллельно готовят и продажу в “Милан” Курзава. Но эта сделка зависит от Турина – согласится ли “Старая Синьора” отпустить зимой во Францию не нужного ей Де Шильо.

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