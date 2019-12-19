Бубакари Сумаре заинтересовал богатые клубы Европы

“Лилль” продолжает поддерживать высокий уровень, взятый год назад. Вчера команда уверенно прошла “Монако” на выезде в кубке. В чемпионате “доги”, набрав 31 очко после 18 туров, замыкают тройку лидеров, то есть сохраняют место в зоне Лиги Чемпионов. И это при том, что летом команду покинул Пепе! Впрочем, в клубе хватает и других молодых талантов. Возможно, очень скоро путем Николя пройдет Бубакари Сумаре. Этим молодым полузащитником вовсю интересуются богатые европейские клубы.

Парень с сенегальскими корнями воспитывался в структуре ПСЖ. Но в богатейшей команды страны у него не было внятных перспектив, и в 2017-м молодого хавбека охотно приютил “Лилль”, понимая, что у футболиста, игравшего за все национальные сборные Франции, начиная с U-16. Уже в ноябре того же года Сумаре дебютировал за основу. Поначалу Бубакари был только запасным, но в этом сезоне, в котором сыграл уже 16 матчей в Лиге 1 и провел все 6 игр в Лиге Чемпионов, хавбек все чаще выходит с 1-х минут.



Этот парень уже мог играть в России. В августе Томас Цорн, гендиректор “Спартака“, летал во Францию, пытаясь найти замену отпущенному в Китай Фернандо. Среди тех опорников, которых немец пытался купить на замену бразильцу, был и Сумаре. Но Бубакари не захотел переезжать в Россию. И вроде бы угадал – 20-летний игрок все же вскоре должен поменять клуб, но на один из грандов Западной Европы.



Серьезный интерес к парню демонстрирует “Манчестер Юнайтед”. По данным журналистов, скауты увидели в молодом футболисте, в перспективе, преемника для Погба. Поскольку Поль явно демонстрирует нежелание играть за “красных дьяволов” (якобы не может толком тренироваться, но вовсю отплясывает на свадьбе брата), кажется, что приглашение может поступить раньше.



Может поспорить за игрока “Тоттенхэм“. Впрочем, вряд ли у команды, где в середине поля есть Дайер, Алли и Ндомбеле, есть острая необходимость в новом центрхаве. Скорее нужно думать, кого приобрести на место уходящих звезд, не продливших контракты, особенно защитников. Да и нападающий для разгрузки Кейна не помешает. Хотя Жозе Моуринью может иметь собственные планы.



Считалось, что игрок интересен и “Наполи“. Там, правда, пока что отказались от возможной продажи Аллана зимой. Так что приобретение потенциальной замены этому футболисту становится менее актуальным. Но “партенопеи” не жалеют денег на потенциально талантливых исполнителей, и, возможно, все же поспорят за Сумаре.



Не исключено, что Бубакари переберется в Испанию. Среди претендентов на этого футболиста называют даже мадридский “Реал“, которому сегодня играть с “Барселона”, хотя у того хватает полузащитников, да и зимой желательно продавать, а не приглашать новых футболистов. Так что, возможно, Флорентино Перес не будет мешать “Валенсии” покупать хавбека. Но “лос чес” это сделают, если продадут параллельно Солера или кого-то еще из своей основы.



В любом случае, “Лилль” будет в прибыли. Там стратегически правильно связали 20-летнего проспекта контрактом, который истечет только через 2,5 года. Так что потенциальным покупателям придется расстаться с десятками миллионов. И ценник только растет – если раньше писали о 30-40, то теперь – о 50-60 млн евро.

