Террье потерял сознание в матче с «Тулузой»

Вингер «Лиона» Мартен Террье в матче 21-го тура Лиги 1 против «Тулузы» потерял сознание и был отправлен в больницу.

Инцидент произошёл на 26-ой минуте матча. 22-летний футболист находясь в центре поля почувствовал недомогание и упал на газон. Врачи «Лиона» сразу же отправили Мартена Террье. Сейчас угрозы жизни футболиста нет, но он останется этой ночью под наблюдением специалистов, сообщает официальный сайт «Лиона».



Мартена Террье заменил арендованный у «Вильярреала» Карл Токо-Экамби, который на 77-ой минуте матча отметился забитым мячом и установил окончательный счёт 3:0 в пользу «ткачей».



В этом сезоне Мартен Террье провёл за «Лион» во всех турнирах 25 матчей, забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.



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