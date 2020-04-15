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Италия

Чем грозит решение «Брешии» отказаться доигрывать чемпионат Италии
 15 апреля 2020 08:41 |
Чем грозит решение «Брешии» отказаться доигрывать чемпионат Италии
Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что не выпустит команду на поле, если в Серии А будет принято решение доигрывать чемпионат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над сказанным.

Президент «Брешии» Массимо Челлино решил взорвать медиапространство. «Хочу заявить: если нынешний чемпионат возобновится, я не позволю своей команде выходить на поле. Это не провокация с моей стороны. Пусть «Брешию» лишают очков, если захотят, я беру на себя всю ответственность в таком случае», - передает слова функционера издание Giornale di Brescia.

Во время паузы из-за коронавируса это уже не первое заявление Челлино в подобной форме. Ранее он же говорил: «Думать нужно не о том, когда возобновлять сезон, а о том, как выжить. Всё нужно переносить на следующий сезон. Давайте будем реалистами, господа. Это чума. Мы не сможем играть в этом году. Я думаю только о следующем. Люди до сих пор не понимают, что происходит, и эти люди хуже, чем вирус. Я давно не верю в чудеса. Пускай этот проклятый чемпионский титул забирает, кто хочет. Этот сезон закончен».

Ещё Челлино отметил: «УЕФА хочет перенести старт следующего евросезона? Они не смогут. Сезон завершается 30 июня, когда наступает крайний срок контрактов и расчёта бюджетов клубов. Руководители УЕФА высокомерны и безответственны – они думают только о своих экономических интересах и турнирах. Не УЕФА принимает решение о Серии А, решение принимает Италия. Если нужно возобновить чемпионат, то мы должны завершить его к 30 июня. Они буду заставлять нас играть каждые два дня? Или УЕФА сможет сделать так, что в сутках будет 72 часа? Если УЕФА хочет сделать что-то полезное, пусть отправит в Брешию кислородные баллоны и респираторы. Будем благодарны»

В общем, Челлино поддерживает одну и ту же позицию. При этом его резкие высказывания давно никого не удивляют. Челлино ранее отмечался в прессе, будучи владельцем «Кальяри» и «Лидса». Тем не менее, неправильно будет воспринимать его слова просто как какой-то экстравагантный поступок.

Почему Челлино так уверенно заявляет, что в футбол играть в Италии нельзя? На самом деле, ответить просто. Если сезон не будет завершён, то по идее никто не должен вылететь в Серию В. Одно дело выкрутиться и поощрить лидеров, определить участников Лиги чемпионов. И совсем другое дело – определить в кабинете неудачников, которые лишатся телеконтрактов Серии А, возможности продать билеты на матчи против топ-клубов и других доходов. В целом, уже в умах укоренилось мнение, что в случае остановки сезона чемпиона ещё определить можно, а вот вылетающие команды нет.

И тут самое главное. «Брешия» занимает последнее место в Серии А. От семнадцатого отставание равно 9 очкам. Это много, если учесть, что сама «Брешия» за 26 туров набрала 16 баллов. Понятное дело, что за 12 туров отыграть такой гандиакап не представляется возможным. Да и календарь сложный – намечены матчи против «Интера», «Ромы», «Аталанты», «Лацио». Челлино прекрасно понимает, что единственный вариант остаться в Серии А – не дать доиграть сезон.

Так или иначе решение о доигровке сезона будет приниматься с учётом мнения клубов. Если «Брешия», действительно, откажется продолжать сезон, то в оставшихся матчах ей будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3. А это уже не очень устроит «Ювентус», «Наполи», «Милан». Получается их конкуренты на ровном месте получат по три очка в таблицу. Это, естественно, вызовет скандал.

Кроме того, отказ «Брешии» продолжать турнир так или иначе заденет владельца телеправ, других спонсоров. Ведь в этом случае Серия А также не выполнит свои обязательства, что также ударит по лиге в это нелёгкое время. Сезон-то с 19 командами завершить можно, но финансы и репутация точно пострадают. Челлино и надеется, что своим шантажом он добьётся своих целей.

Очевидно, что этого не случится. Мнение одного Челлино никак не повлияет, и будущее сезона будет приниматься без него. УЕФА уже намекнул всем лигам, что чемпионаты надо завершить. Риск остаться без еврокубков – намного больший удар по финансам и репутации. По этой причине Серия А будет остановлена лишь в самом крайнем случае. Если «Брешия» не захочет доигрывать чемпионат, это будет её право, но не более того.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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