Слуцкий попрощался с «Витессом» после поражения от «Херенвена»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского клуба. «Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моё время в «Витессе» Те, кто меня любил и те, кто меня ненавидел. Футбол - это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол - это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!



Для меня было большим удовольствием быть частью нидерландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Нидерланды всегда будут в моём сердце.



Спасибо, и мы остаемся на связи», - написал Слуцкий в своём Instagram.



Напоминаем, что поражение от «Херенвена» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов стало для «Витесса» пятым подряд. По итогам данного тура «Витесс» рискует выпасть из первой десятки в турнирной таблице, в данный момент у команды из Арнема 23 очка.



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