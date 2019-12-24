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Другое

Дзюба, Модрич, Кавани и другие звезды, которые в 2020-м становятся свободными агентами
 24 декабря 2019 12:59 |
Дзюба, Модрич, Кавани и другие звезды, которые в 2020-м становятся свободными агентами
Неделя – всего лишь столько остается до открытия снова футбольного трансферного “окна”. Высокой активности в январе ждут от многих богатых клубов. Но и они, с учетом правил фэйр-плей, должны тратить с оглядкой. Оптимальный вариант – договариваться с футболистами, чей контракт истекает уже летом. Журналисты выбрали самых интересных игроков, что в конце сезона могут стать свободными агентами.

Не продлен контракт у Луки Модрича. Бывшему обладателю “Золотого Мяча” уже 34, но он еще планирует поиграть не менее 2 лет. Возможно, в поисках нового вызова хорват покинет Мадрид. Полузащитник не раз говорил о желании сыграть в Серии А. Также до лета контракт и у его одноклубника, Начо. Универсалу только 29, и спрос на него есть. Но захочет ли сам защитник покидать “сливочных”.

Не останется в Париже Курзава. Слева в обороне Тухель использует других игроков. Отпускать его бесплатно не хотят и, скорее всего, постараются включить в собственные трансферные зимние планы. Менье же намерены оставить, но тут есть другая проблема – бельгиец пока не подписывает новый контракт на 3 года.

Захочет ли сменить обстановку Артем Дзюба? Он ударный форвард “Зенита” и сборной, но еще летом футболист намекал на желание попробовать себя в АПЛ. Возможно, после скандала с фанатами бомбардир окончательно решит уйти. На Туманном Альбионе его якобы хотели видеть в “Кристал Пэлас” и нескольких других середняков.

Объявил о нежелании продлевать контракт официально Нюбель. Александр хочет доиграть за “Шальке” до лета, потом уйдя свободным агентом. Пишут об интересе со стороны “Тоттенхэма”, но СМИ заверяет, что 23-летний голкипер уже подписал контракт с “Баварией”. Не спешит предлагать новый контракт “Байер” Арангису. Чарлес опытен, но все чаще травмируется. К тому же чилийцу уже 30 – похоже, пора подумать, куда уезжать из Леверкузена. В Дортмунде стал не нужен в свои 27 Марио Гетце. У чемпиона мира не получилось перезапустить в “Боруссии” карьеру. Возможно, он попробует это сделать в “Герте” у Клинсманна.

Может пройти чистка в “Челси”. Лампарду разблокировали трансферы, но одновременно нужно и отпустить не нужных. К таковым относят Педро, который практически не играет при нынешнем наставнике (и не исключает возвращения в “Барселону”. А вот с Виллианом, скорее всего, найдут компромисс – он полезен при Фрэнке и заявляет, что хочет остаться в Лондоне.

Вряд ли уйдет из своего клуба и Матюиди. Даже в 32 Блез остается полезен “Ювентусу”, и Сарри просит продлить взаимоотношения с французом. Примерно такая же ситуация у Джакомо Бонавентуры в “Милане”. Загвоздка только одна – срок контракта. 30-летнему футболисту не хотят предлагать долгосрочный контракт.

Серьезные изменения могут ждать “Наполи” – клуб готовы покинуть “сенаторы”, у которых конфликт с Де Лаурентисом. Хосе Кальехон может воссоединиться снова с Бенитесом, но уже в Китае. Впрочем, вингер и в свои 32 имеет спрос в Европе. Попрощается с “партенопеи” и Дрис Мертенс. В клубе вроде бы не против продлить взаимоотношения с миниатюрным голеадором, но конкурентов хватает.

Пора ставить точку и в эпопее “Тоттенхэма”. Алдервейрелд продлил контракт, а вот его напарник по центру обороны, Вертонген – нет. Вроде бы Ян начинает склоняться к тому, чтобы остаться в Лондоне, хотя есть интерес в Италии и Германии. А вот с Эриксеном ситуация неизменна – атакующий полузащитник отказался даже от 9-миллионого оклада. Хотя плеймейкер стоит 90 миллионов, по оценкам экспертов, его готовы продать дешевле, лишь бы что-то заработать.

Будут потери и у “Манчестер Юнайтед”. Намерен сменить обстановку Неманья Матич. Он, в том числе из-за возраста и травм, проиграл конкуренцию Фреду с Мактоминеем. Но в 31-летнего серба верит и Моуринью, и Конте, и даже Симеоне, так что он не затеряется. Сложнее будет Эрику Байли – хорошо начав, он потом сдулся, в том числе из-за травм. Впрочем, ивуарийцу всего 25, так что новый клуб точно найдется.

Одним из лакомых лотов января станет Эдинсон Кавани. После появления в Париже Икарди 32-летний уругваец резко перестал быть нужным. ПСЖ готов отпустить форварда, а “Атлетико” жаждет его забрать. Вопрос только сейчас или летом? Впрочем, на перспективу более выгодным выглядит приглашение Райана Фрэйзера. 25-летний шотландец стал одним из лучших вингеров АПЛ. И “Борнмуту” будет непросто удержать игрока, которого, по слухам, “ведет” “Ливерпуль”.

Это далеко не весь список будущих свободных агентов. Летом истечет контракт у Коваленко и Лалланы, Фернандиньо и Давида Сильвы, Иличича и Коларова, Жиру и Тьяго Силвы, Банеги и Гарая.

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