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Другое

Какие матчи смотреть за новогодним столом
 27 декабря 2019 13:06
Какие матчи смотреть за новогодним столом
Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники. Отличный повод немного провести время с семьей и близкими. А для настоящих болельщиков это еще и возможность спокойно посмотреть спортивные соревнования. Не нужно спешить домой к телевизору и не нужно бояться проспать на работу.

Тут, правда, остается немного посочувствовать некоторым спортсменам, а именно тем, кому будет не до отдыха. К радости же фанатов, их ждет несколько матчей топ-уровня, которые вряд ли кто -то захочет повторить. FavoritSport приготовил для вас небольшую подборку основных событий, которые обязательно украсят новогоднюю программу болельщиков.

В первую очередь стоит обратить внимание на английскую Премьер-лигу, где будут играть даже 1-го января. В частности, в первый день 2020 года состоится игра "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". А чуть ранее, 29 декабря,"Арсенал" сыграет с "Челси".

В других топ-чемпионатах Европы хоть и будут небольшие каникулы, но многие долго гулять не собираются. 3 января в Примере сыграют "Севилья" и "Атлетик", а 6 января в Серии А "Наполи" будет принимать "Интер".

Ценители же хоккея с нетерпением будут ожидать финала молодежного чемпионата мира, который состоится 5 января.
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