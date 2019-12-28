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Сборная футболистов, что добились максимального прорыва в 2019-м году
 28 декабря 2019 14:13 |
Сборная футболистов, что добились максимального прорыва в 2019-м году
Нынешний сезон только достигает экватора. Но он уже принес немало открытий. Подводя итоги 2019-го, авторитетное издание “The Guardian” собрали еще 1 вариант сборной, собрав молодых, до 23-х лет, футболистов, что добились самого заметного прорыва в нынешнем сезоне.

Вместо с “Брестом” в элиту поднялся Ларсоннер. Он и в предыдущие годы защищал “рамку” “29-х”, и сейчас доказывает, что хорош и на уровне элитного дивизиона. Всего 20 пропущенных в 18 матчах – статистика на уровне вратарей команд из зоны еврокубков.

Справа в защите Центонзе. Фабьен с “Мецом” быстро адаптировался в Лиге 1. 23-летний футболист – один из лучших по таким показателям оборонительной работы, как единоборства и перехваты. Правда, он играл не так уж регулярно – только 13 раз.

Пробился в основу “Челси” Томори. Лампард работал с Фикайо в “Дерби Каунти”, и, вернувшись в клуб, сделал ставку на молодого футболиста, и тот оправдал, показав умение достойно сражаться на уровне АПЛ, и в том числе и на “2-м этаже”. Итогом стал новый контракт на 5 лет и вызов в сборную.

Безусловно, нельзя не упомянуть Чаглара Сеюнджю. Продажа Магуайра открыла турку дорогу в основу “Лестера”, и тот сразу показал, что не зря стоил “лисам” 20 миллионов евро. Центрбек, дебютировавший и в сборной, не только хорош в обороне, но и хорош с мячом и в передачах. Не зря 23-летний защитник считается целью №1 Гвардиолы.

На фланг обороны слева Ковач опустил в “Баварии” Альфонсо Дэвиса. Юный вингер из Канады не выдерживал конкуренции на родной позиции, но зато хорош как крайний защитник гранда – поддерживает атаки, много бьет. При этом парень порадовал и умением выигрывать единоборства.

В 17 лет звездой уже считается Камавинга. Эдуардо прописался в основе “Ренна”, удивляя сочетанием высочайшей работоспособности, надежной игры в обороне и умения делать точные передачи. Хавбек уже оформил французский паспорт, и вопрос только в том, когда он начнет играть за основную сборную.

Кастровилли – один из немногих, кто хорош в “Фиорентине”. Прошлый сезон Гаэтано провел в “Кремонезе”, играя в Серии В. Но Монтелла сделал его основным опорником “фиалок”. Примечательно, что хавбек не стесняется идти в обводку, причем в большинстве случаев успешно.

Превращается в одного из лидеров “Манчестер Юнайтед” Мактоминей. Скотт привлекался к основе и при Моуринью, а при Сульшере продолжил прогресс. Сейчас он уже стал обязательным игроком в центре поля. Шотландец стал смелее, чаще бьет, идет в дриблинг, прибавляет в передачах.

Одним из открытий Серии А стал Кулусевски. Деан не пригодился “Аталанте”, но раскрылся в “Парме”, где вингер прописался в основе. У юного шведа просто великолепная статистика: 4 гола при 7 передачах. Он уже создал 35 моментов в чемпионате – больше только у Де Брюйне. Футболист отдает в среднем 2,5 ключевых паса за матч, делая по 2,3 дриблинга. Заберут в топ-клуб уже зимой? Упоминали даже о МЮ.

Постепенно пробился в основу “Дижона” Мунир Чияр. Только ближе к середине осени вингер стал получать стабильную игровую практику в Лиге 1. Он хорош с мячом и делает по 4 дриблинга за матч. Новичок, купленный у “Ланса”, забивал ПСЖ и “Ренну”, а “горчичные” неожиданно побеждали.

Осимхен заставил болельщиков “Лилля” забыть о Пепе. Виктор был особенно хорош на старте сезона. Да и сейчас у нигерийца уже отметился 10 голами в Лиге 1, забивал и в Лиге чемпионов и за сборную. Причем он довольно разносторонен и готов выйти как на острие, так и “в оттяжке”.

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