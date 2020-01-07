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Другое

Мбаппе - самый дорогой футболист в мире, Месси оценён в 126 миллионов евро
 7 января 2020 19:33 |
Мбаппе - самый дорогой футболист в мире, Месси оценён в 126 миллионов евро
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) на своем сайте представил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Возглавил список французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро, следом за ним идут Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (223,7 млн евро) и Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1 млн евро).

Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро (49 место).

Топ-10 рейтинга:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) – € 265,2 млн

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – € 223,7 млн

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – € 175,1 млн

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) – € 155,6 млн

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) – € 150,5 млн

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – € 134,3 млн

8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) – € 125,5 млн

9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) – € 123,6 млн

10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – € 115,7 млн

Евро-Футбол.Ру
Руслан Цимбалюк
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