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Мбаппе - самый дорогой футболист в мире, Месси оценён в 126 миллионов евро
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7 января 2020 19:33 |
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) на своем сайте представил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Возглавил список французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро, следом за ним идут Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (223,7 млн евро) и Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1 млн евро).
Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро (49 место).
Топ-10 рейтинга:
1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция) – € 265,2 млн
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – € 223,7 млн
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – € 175,1 млн
4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) – € 168,9 млн
5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) – € 155,6 млн
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия) – € 150,5 млн
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – € 134,3 млн
8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) – € 125,5 млн
9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) – € 123,6 млн
10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – € 115,7 млн
Евро-Футбол.Ру
Руслан Цимбалюк
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