500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились

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«Шахтёр» удержал победу в скандальном матче с «Динамо»
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  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 11:50
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:05
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
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15.01.2020 18:05
Динамо (Харьков) – Белый Барс (Белая Церковь) хоккей
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Другое

500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
 12 января 2020 22:17 |
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Эден Азар
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Маттайс де Лихт
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Лука Йович
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Жоау Канселу
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Николя Пепе
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Танги Ндомбеле
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Мойзе Кин
500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились
Киран Тирни
В летнее трансферное окно клубы активнее совершают покупки, чем зимой. Однако неудачные сделки случаются в любое время года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет самые громкие летние трансферы, которые провалились.

Эден Азар. Из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро

Летом Эден Азар исполнил мечту детства и примерил на себе футболку «Реала». Ожидания фанатов были сумасшедшими – они считали, что Азар сможет стать заменой для Криштиану Роналду. Однако бельгиец разочаровал болельщиков ещё до выхода на поле, приехав в Мадрид с заметным лишним весом. Затем Эдена ещё и начали преследовать травмы. Как следствие, в тринадцати матчах за «Реал» вингер забил лишь один гол. В последние сезоны Азар сиял в Премьер-лиге, но по ходу этого сезона мы стали забывать, каким может быть настоящий Азар.

Маттайс де Лихт. Из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллиона евро

В прошлом сезоне де Лихта называли лучшим молодым защитником Европы. Видеть Маттайса в своих рядах хотели лучшие клубы, особенно «ПСЖ», «Барселона» и «Ювентус». Де Лихт решил не следовать за Френки де Йонгом в Испанию и выбрал «старую синьору». Впрочем, пока что Маттайс в Турине отчаянно борется за место под солнцем. Ходят слухи, что «Аякс» хочет помочь своему экс-футболисту в преддверии Евро-2020 и собирается арендовать его в январе на остаток сезона.

Лука Йович. Из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 миллионов евро

Покупая Йовича, «Реал» надеялся получить качественного бомбардира. Ещё бы, ведь в прошлом сезоне в составе «Айнтрахта» Лука наколотил 27 голов во всех турнирах. Немецкий клуб выкупил серба у «Бенфики» и продал его «Реалу», прекрасно заработав. Впрочем, Йович оказался неспособен составить конкуренцию Кариму Бензема. В шестнадцати матчах за «Реал» Лука забил только один гол.

Жоау Канселу.Из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро

Решение Жоау Канселу попробовать себя в английской Премьер-лиге нельзя назвать удачным, ровно как и этот трансфер «Манчестер Сити». Едва ли «горожане» расстались с 65 миллионами евро (пускай и частью сделки стал Данило) ради дублёра для Кайла Уокера. Канселу реальной конкуренции на правом фланге навязать не сумел и провёл только семь матчей в Премьер-лиге. Поговаривают, что до конца января Канселу покинет «горожан».

Николя Пепе. Из «Лилля» в «Арсенал» за 80 миллионов евро

В прошлом сезоне Николя Пепе ярко сиял в «Лилле», который занял второе место в чемпионате Франции. Пепе сыграл во всех 38 матчах Лиги 1, забив в них 22 гола и сделав 11 результативных передач. Эти показатели подняли ценник игрока, и «Арсенал» выплатил за Николя 80 миллионов евро. Учитывая высокую стоимость, ожидания фанатов в Лондоне были очень серьёзными. Но пока что в Премьер-лиге Пепе оформил только три гола и два результативных паса.

Танги Ндомбеле. Из «Лиона» и «Тоттенхэм» за 60 миллионов евро

Ндомбеле стал самым дорогим подписанием в истории «Тоттенхэма», хотя сумму в 60 миллионов евро по сегодняшним меркам сложно назвать слишком большой. И всё же вложенные средства Ндомбеле не оправдывает – в центре поля Мусса Сиссоко остаётся приоритетным вариантом. Дембеле провёл все 90 минут только в трёх матчах Премьер-лиги. А ведь этого футболиста в своих рядах хотели видеть многие клубы, ведь за два года в «Лиона» Танги существенно прогрессировал. Его ценник по версии transfermarkt с 2017 по 2019 год вырос в 65 раз – с 1 миллиона евро до 65.

Мойзе Кин. Из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро

Ряд фанатов «Ювентуса» не одобрили продажу Мойзе Кина в «Эвертон», считая футболиста очень перспективным. Возможно, мнение этих фанатов изменились, когда они посмотрели на Кина в Премьер-лиге. В 16 матчах чемпионата Англии в составе «ирисок» Мойзе не забил ни одного гола. Это ужасный показатель для нападающего.

Киран Тирни. Из «Селтика» в «Арсенал» за 27 миллионов евро

Говоря о трансфере Кирана Тирни, нужно критиковать только руководство «Арсенала», а никак не игрока. «Канониры» редко позволяют себе потратиться на рынке, поэтому вкладывать 27 миллионов евро в игрока, который склонен к травмам и на момент подписания контракта был травмирован, - рискованная идея. В прошлом сезоне Тирни пять раз получал травмы, выступая за «Селтик». В этом сезоне Киран отыграл только пять матчей Премьер-лиги за «Арсенал» как раз из-за травм. Сложно не отнести этот трансфер к провальным.

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко

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Рома - Ювентус 1:2
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Лацио - Наполи 1:0
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Челси - Бёрнли 3:0

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