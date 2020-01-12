500 миллионов евро на помойку: какие громкие трансферы минувшего лета провалились

Эден Азар Маттайс де Лихт Лука Йович Жоау Канселу Николя Пепе Танги Ндомбеле Мойзе Кин Киран Тирни

В летнее трансферное окно клубы активнее совершают покупки, чем зимой. Однако неудачные сделки случаются в любое время года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет самые громкие летние трансферы, которые провалились.

Эден Азар. Из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро

Летом Эден Азар исполнил мечту детства и примерил на себе футболку «Реала». Ожидания фанатов были сумасшедшими – они считали, что Азар сможет стать заменой для Криштиану Роналду. Однако бельгиец разочаровал болельщиков ещё до выхода на поле, приехав в Мадрид с заметным лишним весом. Затем Эдена ещё и начали преследовать травмы. Как следствие, в тринадцати матчах за «Реал» вингер забил лишь один гол. В последние сезоны Азар сиял в Премьер-лиге, но по ходу этого сезона мы стали забывать, каким может быть настоящий Азар.



Маттайс де Лихт. Из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллиона евро

В прошлом сезоне де Лихта называли лучшим молодым защитником Европы. Видеть Маттайса в своих рядах хотели лучшие клубы, особенно «ПСЖ», «Барселона» и «Ювентус». Де Лихт решил не следовать за Френки де Йонгом в Испанию и выбрал «старую синьору». Впрочем, пока что Маттайс в Турине отчаянно борется за место под солнцем. Ходят слухи, что «Аякс» хочет помочь своему экс-футболисту в преддверии Евро-2020 и собирается арендовать его в январе на остаток сезона.



Лука Йович. Из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 миллионов евро

Покупая Йовича, «Реал» надеялся получить качественного бомбардира. Ещё бы, ведь в прошлом сезоне в составе «Айнтрахта» Лука наколотил 27 голов во всех турнирах. Немецкий клуб выкупил серба у «Бенфики» и продал его «Реалу», прекрасно заработав. Впрочем, Йович оказался неспособен составить конкуренцию Кариму Бензема. В шестнадцати матчах за «Реал» Лука забил только один гол.



Жоау Канселу.Из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро

Решение Жоау Канселу попробовать себя в английской Премьер-лиге нельзя назвать удачным, ровно как и этот трансфер «Манчестер Сити». Едва ли «горожане» расстались с 65 миллионами евро (пускай и частью сделки стал Данило) ради дублёра для Кайла Уокера. Канселу реальной конкуренции на правом фланге навязать не сумел и провёл только семь матчей в Премьер-лиге. Поговаривают, что до конца января Канселу покинет «горожан».



Николя Пепе. Из «Лилля» в «Арсенал» за 80 миллионов евро

В прошлом сезоне Николя Пепе ярко сиял в «Лилле», который занял второе место в чемпионате Франции. Пепе сыграл во всех 38 матчах Лиги 1, забив в них 22 гола и сделав 11 результативных передач. Эти показатели подняли ценник игрока, и «Арсенал» выплатил за Николя 80 миллионов евро. Учитывая высокую стоимость, ожидания фанатов в Лондоне были очень серьёзными. Но пока что в Премьер-лиге Пепе оформил только три гола и два результативных паса.



Танги Ндомбеле. Из «Лиона» и «Тоттенхэм» за 60 миллионов евро

Ндомбеле стал самым дорогим подписанием в истории «Тоттенхэма», хотя сумму в 60 миллионов евро по сегодняшним меркам сложно назвать слишком большой. И всё же вложенные средства Ндомбеле не оправдывает – в центре поля Мусса Сиссоко остаётся приоритетным вариантом. Дембеле провёл все 90 минут только в трёх матчах Премьер-лиги. А ведь этого футболиста в своих рядах хотели видеть многие клубы, ведь за два года в «Лиона» Танги существенно прогрессировал. Его ценник по версии transfermarkt с 2017 по 2019 год вырос в 65 раз – с 1 миллиона евро до 65.



Мойзе Кин. Из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро

Ряд фанатов «Ювентуса» не одобрили продажу Мойзе Кина в «Эвертон», считая футболиста очень перспективным. Возможно, мнение этих фанатов изменились, когда они посмотрели на Кина в Премьер-лиге. В 16 матчах чемпионата Англии в составе «ирисок» Мойзе не забил ни одного гола. Это ужасный показатель для нападающего.



Киран Тирни. Из «Селтика» в «Арсенал» за 27 миллионов евро

Говоря о трансфере Кирана Тирни, нужно критиковать только руководство «Арсенала», а никак не игрока. «Канониры» редко позволяют себе потратиться на рынке, поэтому вкладывать 27 миллионов евро в игрока, который склонен к травмам и на момент подписания контракта был травмирован, - рискованная идея. В прошлом сезоне Тирни пять раз получал травмы, выступая за «Селтик». В этом сезоне Киран отыграл только пять матчей Премьер-лиги за «Арсенал» как раз из-за травм. Сложно не отнести этот трансфер к провальным.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко