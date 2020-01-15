Звездный футболист Барселоны расстался с девушкой, ради которой ушел из семьи

У Артуро Видаля наступил непростой период в жизни. Эпопея с его переходом в миланский "Интер" усложняется судебными тяжбами с "Барселоной", а нынешние партнеры по команде просят его остаться в Каталонии.



Ко всему прочему, игрок еще и с девушкой расстался.



С эффектной фитнес-моделью Соней Исазой чилиец сошелся в 2018-м году.



Как утверждает ряд СМИ, именно с колумбийской красоткой Артуро изменял жене и ради нее же позже ушел из семьи.



Теперь же молодые люди отписались друг от друга в социальных сетях, а девушка опубликовала у себя в сторис ряд песен о разбитом сердце и несчастной любви.



Насколько стало известно, пара не выдержала отношений на расстоянии – пока Видаль продолжает активную карьеру в Европе, Исаза живет в Колумбии.



И если Соня продолжает грустить об ушедшей любви, то Артуро уже весело проводит время с сыном.



Похоже, уже понятно, кто стал инициатором расставания.



P.S. А возможно он просто не смог смириться с тем, что у нее бицепс больше, чем у него.



