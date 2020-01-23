Ярмоленко и другие: футболисты, которым стоит сменить клуб, чтобы подойти к Евро на пике формы

Хотя еще сезон в разгаре, но уже начинается “обратный отсчет” до Евро. На этот турнир пробилась и сборная Украины. Одним из лучших игроков в обойме Андрея Шевченко, его тезка, Ярмоленко, сейчас переживает не лучший отрезок в клубе. При новом наставнике, Дэвиде Мойесе, он перестал даже в заявку “Вест Хэма” попадать. Точно ли дело в новой травме футболиста, из-за которой он выбыл до конца месяца? Или и правда Андрею лучше перебираться в тот же “Бешикташ”, где обеспечат игровой практикой? Кстати, не только Ярмоленко стоит задуматься, не сменить ли клуб в это “окно” – журналисты назвали и других звезд футбола с дефицитом практики накануне чемпионата Европы.

Утрачивает позиции в дортмундской “Боруссии” Пако Алькасер. Он всегда был хорош в Дортмунде именно как “джокер”, и нередко выходил, чтобы усилить игру своей команды. Но сейчас, после появления Холанда (и особенно феерического дебюта Эрлинга), его перспективны в Германии становятся совсем безрадостными. Этим может воспользоваться “Атлетико”, который никак не может договориться с ПСЖ по Кавани и задумался об альтернативах.



Желательно сбежать из Турина Эмре Джану. Немец при Маурицио Сарри стал сугубо запасным, его даже “Ювентус” не внес в лигочемпионовскую заявку. Полузащитник, узнав об этом, сразу сказал, что разозлен и будет изучать варианты смены клуба. Считается, что его могут обменять на Ракитича – у Ивана в 1-м круге была похожая ситуация в “Барселоне”. Но что будет с хорватом при Сетьене? С “Гранадой” он сыграл в основе…



Не освоился в “Ювентусе” Рабьо. Адриен славится непростым характером, да и длительный простой в Париже мог сказаться. Хавбек играет в Турине редко и, зачастую, плохо. Руководство декларирует веру во француза, но сам он с окружением заговорил о смене обстановки.



Шакири должен решить, он хочет брать трофеи или играть? В “Ливерпуле” он стал победителем Лиги Чемпионов, и, скорее всего, весной может взять и АПЛ. Но Джердан не играет у Клоппа, и сейчас обсуждается его аренда или продажа.



Продолжается регресс Луки Модрича. Обладатель “Золотого мяча”-2018 все реже играет в основе “Реала”, уступая свою роль более молодым футболистам. Евро для вице-чемпиона мира станет его, наверное, “лебединой песней” в сборной. Возможно, потому он и останется пока в “Реале”, хотя ветерана очень ждут в МЛС.



Сложнее определиться с Иско. Ему всего 27, но полузащитник еще в прошлом сезоне утратил стабильное место в основе. И ситуация не меняется: только десяток игр в основе в нынешнем сезоне. И по делу: у футболиста только 1 гол и 1 передача. Может быть, стоит перебраться в Англию, где ждут “Челси” с “Манчестер Сити”, которые хотят обновить состав. Но те готовы выложить порядка 50 миллионов, а “галактикос” запрашивает 80.



Может закончиться эпопея вокруг Лероя Сане. Вингер хотел уйти летом, но получил тяжелую травму. Гвардиола ждет, что футболист вернется в феврале, и, похоже, “Бавария” опасается сейчас его подписывать. А других претендентов, достаточно богатых, не предвидится.



Не заиграл в “Интере” Валентино Лазаро. Австриец сыграл менее дюжины матчей, причем в основе выходил только 4 раза. Похоже, 23-летнему игроку стоит перейти в менее амбициозный клуб. Благо, претендентов хватает, от “Вердера” до “Ньюкасла”.



Не надоело ли сидеть на скамейке запасных Бейлу? Зидан снова упрямо не выпускает его на поле, валлиец демонстративно уезжает с матчей досрочно. У него в “Реале” нулевая мотивация – но только к футболу. Деньги и гольф хороши и в Мадриде, и Гарет уже якобы сказал, что намерен “доработать” контракт полностью.



Все еще не поставлена точка в эпопее вокруг Эриксена. Но тут все согласовано, не только контракт с “Интером”, но даже цена. Вроде бы “Тоттенхэм” согласился на 15 миллионов сразу и ряд бонусов.