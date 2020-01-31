Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию

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  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
15.02.2020 15:00
Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
» Продажа билетов онлайн
12.02.2020 19:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Днепр
» Продажа билетов онлайн
09.02.2020 18:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мотор - БГК
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Лион
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 17:00
Бокс, WBA. Артём Далакян - Джоспер Перез
» Продажа билетов онлайн
07.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Одесса
» Продажа билетов онлайн
05.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Химик
» Продажа билетов онлайн
04.02.2020 17:45
Хоккей. Крижані Вовки - Динамо Харків
» Продажа билетов онлайн
02.02.2020 16:45
Аякс - ПСВ
» Продажа билетов онлайн
01.02.2020 15:00
Хоккей. Ледяные Волки - Кременчуг
» Продажа билетов онлайн

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Другое

Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
 31 января 2020 13:45 |
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
Великолепная жена новичка лондонского Арсенала Пабло Мари уже готова покорять Англию
На днях "Арсенал" объявил о переходе бразильского защитника Пабло Мари. Буквально за один сезон футболист проделал удивительный путь от Сегунды до обладателя Кубка Либертадорес и игрока ТОП-клуба АПЛ (пускай "канониров" к таковым последние годы можно относить с натяжкой).

Как признается сам игрок, он не смог бы достичь всего этого без поддержки своей жены Вероники.

В этой истории точно можно сказать, что девушка обратила внимание явно не на деньги.

Молодые люди познакомились еще в 2015-м году, когда защитник выступал за бедствующий "Химнастик" в третьем испанском дивизионе.

Спортсмену тогда уже было 22 года, особо перспективным его назвать было нельзя – но красотка, которая поддерживала коллектив из Таррагоны и часто бывала на матчах, сразу влюбилась в одного из лидеров скромного клуба.

Уже позже будет приглашение от "Манчестер Сити" и бесконечные скитания по арендам: "Жирона", "Бреда", "Депортиво".

Везде Вероника следовала за своим возлюбленным, несмотря на то, что в 2018-м у пары появился сын – Пабло-младший.

И вот новый поворот в судьбе супругов – после Испании, Голландии и Бразилии они перебираются в Англию.

Британские СМИ уже вовсю смакуют южную красотку.
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Пасуш - Бенфика 0:2
26 января 2020
Рома - Лацио 1:1
Рома - Лацио 1:1
26 января 2020
ПСВ - Твенте 1:1
ПСВ - Твенте 1:1
26 января 2020
Лион - Тулуза 3:0
Лион - Тулуза 3:0
26 января 2020
Верона - Лечче 3:0
Верона - Лечче 3:0
26 января 2020
Парма - Удинезе 2:0
Парма - Удинезе 2:0

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