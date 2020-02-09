За Фабиана Руиса летом готовы сражаться гранды Примеры и АПЛ

“Наполи” рискует провалить сезон напрочь. Среди тех, к которым почти нет претензий, не так уж много футболистов. Но к Фабиану Руису практически нет претензий. Испанец играет в основном в основе “партенопеи”. Да, статистика в Серии А пока что похуже, чем в прошлом сезоне: только 1 гол при 2 передачах против 5+4 в прошлом сезоне. Но ведь клуб из Неаполя в целом сдал, правда, сейчас, при Гаттузо, начал приходить в себя.

Руису всего 21, и летом он играл за сборную U-21 на континентальном чемпионате. Там Испания стала победителем, а Фабиан набрал 2+2 в 4 матчах, в том числе забил в финале. Также в прошлом году хавбека начали активно использовать и в основной сборной – в отборе за “Фурию роху” полузащитник отыграл в 6 матчах, сделал несколько голевых передач и забил Румынии. Причем при Родриго Морено молодой футболист пропускал игры с Фарерами и Мальтой, но выходил на ключевые встречи – помимо румын, начинал в “старте” против шведов и румын.



Как и Дани Ольмо, испанец хочет сменить клуб. Но если другой герой молодежного Евро неожиданно оказался в Германии, подписав контракт с “РБ Лейпциг”, то Руис, скорее всего, все же вернется на родину. Более того, он может стать яблоком раздора между главными грандами Примеры.



Сейчас 23-летнего полузащитника называют одной из главных целей “Барселоны” на лето. Причина в том, что с футболистом хочет работать лично Кике Сетьен, нынешний наставник “сине-гранатовых”. У него уже был опыт сотрудничества с Фабианом, в “Бетисе”, в сезоне 2016/2017, когда севильская команда выиграла пропуск в Лигу Европы, а Руиса летом забрали в “Наполи”. Впрочем, не факт, что тренер останется работать в Каталонии по окончании нынешнего сезона. Не все довольны текущими результатами, в том числе вылетом из кубка в 1/4, от “Атлетико”.



“Реал” уверен, что сможет получить этого футболиста. В Мадриде уверены, что сам Руис склоняется к тому, чтобы перебраться именно на “Сантьяго Бернабеу”. Грядущий переход еще до Нового года негласно, но активно обсуждался представителями “сливочных” с окружением испанца. Флорентино Перес, с оглядкой на возраст Модрича и Крооса, хочет усилить центр поля. Он и раньше пытался оформить переход Фабиана, как, впрочем, и Эриксена с ван де Беком. Но пока что мешает позиция Зидана – тот хочет только Погба…



Кстати, в “Манчестер Юнайтед” не так уж упорны, как раньше, насчет желания оставить Поля на “Олд Траффорд”. И среди различных вариантов потенциального преемника для француза фигурирует и испанец. Кроме того, давно уже называют претендентом на Фабиана Руиса другой клуб из Манчестера, “Сити“. Помним, что летом уйдет Давид Силва, да и Фернандиньо уже в преклонном, по спортивным меркам, возрасте.



“Наполи” так и не смог продлить нынешний контракт с Руисом – тот неизменно отказывался это сделать. Впрочем, в действующем договоре не прописаны фиксированные отступные, и Де Лаурентис в своем стиле говорил, что Фабиан стоит не менее 180 миллионов. Впрочем, эксперты расценивают приглашение Лоботки, в том числе, и как подготовка к продаже в межсезонье Руиса. И, особенно если “партенопеи” не смогут пробиться в Лигу Чемпионов, Аурелио придется быть сговорчивее. “Сливочные” уже намекнули, что готовы выложить за уроженца пригорода Севильи 70 млн. Чем ответят “Барселона” и другие претенденты?