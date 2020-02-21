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Другое

Главные открытия футбольного сезона 2019/2020
 21 февраля 2020 23:16 |
Главные открытия футбольного сезона 2019/2020
Сезон еще далек от завершения – сейчас он входит в решающую фазу. Но все же определенные итоги можно подводить. Есть те, кто стал, довольно неожиданно, героем этого футбольного года, превратившись из “ноунейма” или просто перспективного футболиста в полноценную звезду. Журналисты выбрали троих, кто блеснул если не ярче всех, то точно при этом удивив многих.

Невозможно в таком перечне пройти мимо Эрлинга Холанда. Норвежский феномен еще год назад был известен разве что скаутам, которые следили за ним в Австрии. Сначала о парне заговорили на молодежном Евро. Потом были подвиги за “Ред Булл”, прежде всего, в Лиге Чемпионов. Спор за этого вундеркинда выиграла дортмундская “Боруссия”, и явно довольна тем, что смогла убедить фактурного футболиста перебраться именно в Германию. За 5 матчей Бундеслиги новичок наколотил уже 8 голов. Кроме того, Холанд ухитрился после 8 голов за австрийских “быков” на групповом раунде Лиги Чемпионов отлично дебютировать в плей-офф этого турнира уже в футболке “шмелей”. Форвард забил два разноплановых мяча, а его команда обыграла дома ПСЖ. Но получится и дальше поддерживать столь невероятный темп? Пожалуй, именно в составе “черно-желтых” для этого созданы оптимальные условия. При Фавре они играют на атаку, а для Фавра Эрлинг уже стал основным “наконечником”, и не зря в дэдлайн отпустили Пако Алькасера.

Продолжается прогресс Лаутаро Мартинеса. Аргентинец уже в прошлом сезоне достаточно успешно подменял рассорившегося с руководством клуба земляка, Мауро Икарди. Но все же именно сейчас, похоже, нападающий окончательно раскрылся. Летом “сине-черных” возглавил Антонио Конте, который начал играть в 2 нападающих, и в пару к новичку, Ромелу Лукаку, ставит именно Мартинеса. Лаутаро отблагодарил тренера за это хорошей игрой, что не прошла незамеченной грандами. Сейчас на форварда всерьез претендует “Барселона”. Пока что аргентинец вроде бы заверяет в преданности клубу и намерен, с его слов, и дальше оставаться в Милане. Но летом “сине-гранатовые”, если верить слухам, готовы просто выкупить контракт бомбардира, если не получится согласовать более низкую трансферную цену с “Интером”.

Наконец-то начал оправдывать авансы Адама Траоре. Испанец с малийскими корнями всегда владел высококачественным дриблингом, но только при этом КПД было от этого низким. За годы, проведенные в “Вулверхэмптоне” форвард, прибавив в массе и сохранив высочайшую скорость, превратился в игрока, которого высоко оценивает Юрген Клопп. Теперь прибавившего в тактическом плане воспитанника готова возвращать себе “Барселона”. Сам 24-летний атакующий полузащитник намекал, что как минимум хорошо подумает, если получит звонок из Каталонии. Впрочем, также он не скрывает, что не будет напрочь отбрасывать и вариант с мадридским “Реалом”. Для того, чтобы по-настоящему заинтересовать гранды, Траоре нужно и дальше прогрессировать. Но на уровне амбициозных “волков”, далеко не самой слабой команды из АПЛ, габаритный парень уже выделяется.

Каждый из тройки, по сути, проводит первый по-настоящему сильный год, максимум – полтора. Точно ли они в итоге смогут оправдать те щедрые авансы, что получают сейчас футболисты от экспертов и журналистов?

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