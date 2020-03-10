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Другое

Александра Зинченко включили в очередную символическую сборную
 10 марта 2020 09:38 |
Александра Зинченко включили в очередную символическую сборную
Это у нас в 23-24 года футболист может все еще считаться перспективным, даже когда не играет толком. Для западноевропейских чемпионатов, где блистают игроки возраста Санчо с Хаверцем, а то и Ансу Фати, в такое время нужно уже иметь немало заслуг. Журналисты собрали символическую сборную из тех исполнителей, которым было 23 в этом сезоне, или есть и сейчас именно столько. В топ-11 попал и украинец, раскрывшийся в РПЛ. Но обо всем по порядку.

На воротах этой команды Онана. Андре – воспитанник “Барселоны”, но там было очевидно, что подняться выше второго состава или статуса 3-го голкипера нет шансов. Камерунец решился на переезд в “Аякс” – и стал в Амстердаме одним из наиболее перспективных вратарей Старого Света, а также полуфиналистом Лиги Чемпионов. Летом его якобы в “Челси”, где Лампард готовит серьезную перестройку состава. Да и других приглашений хватает.

В центре обороны – звезды АПЛ. Левее расположили Давинсона Санчеса, к слову, еще одного игрока, который прошел школу “Аякса”. Колумбиец не безгрешен, но именно он чаще всего выходит со “старта” за “Тоттенхэм”. Рядом с ним расположился Чалгар Сеюнджу. В последнее время турок сдал, как и весь “Лестер”, но в 1-м круге он был открытием сезона и превратился в цель для многих грандов.

Есть в символической сборной и Зинченко. Гвардиола использует Александра слева в обороне, и, хотя это не его позиция, и слабости украинца показало и вчерашнее “манкунианское дерби”, но Пеп все же ценит игрока. А его коллекции трофеев могут позавидовать не только бывшие партнеры по “Уфе”. Справа же в защите дрим-тим универсальный Павар. Тут достаточно указать на его статус: основной защитник “Баварии”, куда прошлым летом перебрался из “Штутгарта” и, главное, один из героев победного для Франции чемпионата мира-2018.

Интересно выглядит тройка полузащитников. Родри в этой подборке выглядит наименее раскрученным – по сути, о нем заговорили после прошлого сезона, когда опорник раскрылся в “Атлетико”. А теперь испанец продолжает прогресс под руководством Гвардиолы – с его подачи “Манчестер Сити” выкупил контракт полузащитника. Для сравнения, Деле Алли, которому тоже еще 23, уже очень давно играет на высочайшем уровне. Достаточно сказать, что он, полузащитник, уже наколотил 50 голов за “Тоттенхэм” только в АПЛ. Правее нашлось место для Артура из “Барселоны”. Бразилец получает неплохие отзывы за свою игру, хотя ему приходится постоянно воевать за игровое время в составе каталонского гранда.

В троице атаки нашли места для представителей ведущих футбольных наций Европы. Правым инсайдом в этой подборке стал Кингсли Коман. С талантом этого француза, который собрал немало трофеев с ПСЖ, “Ювентусом” и “Баварией”, может сравниться только его “хрустальность”. Парень даже обещал после следующей тяжелой травмы уйти из профессионального футбола, а ведь ему летом исполнится всего 24. Вспомнили и о Марко Асенсио, поставив испанца на противоположный фланг. К сожалению, этот талант в нынешнем сезоне не играет из-за тяжелейшей травмы, но вроде бы еще в феврале писали, что футболист приступил к финальной части восстановления. На своем пике Асенсио считался будущим лидером “Реала” и получал самые лестные оценки от Зидана.

На острие же – без сомнений, Тимо Вернер. Игрок, который в прошлую пятницу отметил свое 24-летие, наколотил уже 21 гол при 7 передачах в Бундеслиге и имеет все шансы вместе с “РБ Лейпцигом” выйти в 1/4 Лигу Чемпионов. Его трансфер обещает стать одним из самых громких событий следующего трансферного “окна”, претендентов более чем хватает. Впрочем, “Ливерпуль” якобы столько ждать не хочет, и близок к тому, чтобы уже к середине весны договориться с “быками” о трансфере. И сам форвард, хвалящий Клоппа, явно не против подобного сценария…

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