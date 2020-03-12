Черышев и компания: символическая сборная воспитанников Моуринью

“Тоттенхэм” безвольно проиграл “РБ Лейпциг”, а это значит, что Жозе Моуринью в очередной раз со своей командой не прошел даже в четвертьфинал Лиги Чемпионов, заодно поставив неприятный рекорд – в 6-й раз кряду не удалось победить. “Особенный” сделал еще 1 шаг к уничтожению своей репутации. Впрочем, он все равно остается одним из наиболее успешных тренеров современности. У португальца есть репутация завоевателя трофеев, впрочем, как и специалиста, что предпочитает приобретать новичков, не экономя деньги владельцев, и игнорирует молодежь. Тем не менее, сеу Жозе открыл немало звезд – эксперты составили даже дрим-тим.

При португальце за “Реал” дебютировал Адан. Тогда Антонио было 22, и он в 2011-м подменил удаленного Икера Касильяса. Испанец в том сезоне получил еще несколько шансов, но, конечно, не смог выиграть конкуренцию у “Святого” и Дудека. Раскрыться получилось только спустя пару лет, в “Бетисе”. Сейчас ему 32, и он подменяет Облака в “Атлетико”.



Справа сейчас в “Тоттенхэме” появляется Танганга. 21-летний уроженец Лондона воспитывался в академии “шпор”. Осенью центрбек дебютировал в кубке, а в январе Яфет вышел уже и в АПЛ, с “Ливерпулем”. Получающий хорошие отзывы парень все чаще появляется в защите там, где был полезен.



Моуринью не боялся доверять Кристенсену. Андреасу было 18, когда его менеджер взял сначала в предсезонное турне, а потом начал выпускать, в основном в кубке. Только после “обкатки”, в менхенгладбахской “Боруссии”, он при Лампарде пробился в основу.



Одним из первых звезд, открытых Моуринью, стал Рикарду Кошта. Португалец в 21 год дебютировал в “Порту”. В итоге он выиграл с “драконам” Кубок УЕФА, а потом Лигу чемпионов с Межконтинентальным кубком, а также все внутренние трофеи, 23 раза поиграв в сборной. Сейчас, поколесив по европейским клубам, он доигрывает в родной “Боавиште”.



Именно при “Особенном” начался путь Начо в “Реале”. Воспитанник академии “сливочных”, он вышел на поле весной 2011-го года, когда ему было 21. Футболист и сейчас среди “галактикос”, но только в статусе одного из запасных – у него меньше полутора сотни выходов на поле и набрал полтора десятка трофеев.



Слева в этой символической сборной Сантон. Моуринью якобы увидел универсала на тренировках юношеской команды. В 2009-м 18-летний Давиде дебютировал, пусть и в кубке, но с “Ромой”. А вскоре играл в Лиге Чемпионов с “Манчестер Юнайтед”. Позже универсал стал частью команды, что выиграла “требл”. Правда, после ухода португальца были “Чезена” и “Ньюкасл”, но постепенно удалось найти себе место в “Интере” и “Роме”.



“Особенный” стал выпускать на поле Мактомини. Шотландец дебютировал в середине поля за “Манчестер Юнайтед” в 21, в конце сезона 2016/2017. Жозе, не устававший хвалить шотландского “бешеного пса”, прежде всего за работоспособность и самоотдачу, вскоре стал при нем твердым игроком основы.



Разглядел Моуринью потенциал Лофтус-Чика. Он выпустил 18-летнего Рубена в 2014-м, сразу в Лиге Чемпионов, пусть и с лиссабонским “Спортингом”. До конца сезона хавбек успел сыграть 12 матчей в том сезоне в АПЛ. Сейчас, когда нет травм, футболист остается в основной обойме “аристократов”.



Перспективно начинал Хесе Родригес. 18-летний выпускник мадридской академии в 2011-м ворвался в основную обойму, забивал “Барселоне” и “Валенсии”. При Зидане первое время футболист оставался в обойме, но, кажется, “поймал звезду”. Провал в ПСЖ, неудачные попытся реанимировать карьеру в “Лас-Пальмасе” и “Стоке”, “Бетисе” и “Спортинге”… Не хватило работы снова с Моуринью?



Одним из “птенцов” Жозе был и Черышев. 21-летний Денис при “Особенном” был вызван из “Кастильи”. Его тренер хвалил за скорость и уверенность в себе, но все же крайне редко выпускал на поле, в основном в кубке. Впрочем, и потом россиянин раскрылся не в Мадриде, а в “Севилье”, “Вильярреале” и “Валенсии”.



У португальца забивал даже Мората. В 2012-м 17-летнего Альваро перевели из дубля в основу, и Моуринью постепенно вводил юного “сливочного” в состав. Жозе пытался пригласить его в “Манчестер Юнайтед”, но в итоге форвард поиграл за “Ювентус”, “Челси” и “Атлетико”. Правда, в последнем мало забивает, и не зря Симеоне так настойчиво охотился за Кавани зимой.