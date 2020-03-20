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Другое

УЕФА и ФИФА хотят жёстко урезать зарплаты футболистам на период карантина
 20 марта 2020 10:08 |
УЕФА и ФИФА хотят жёстко урезать зарплаты футболистам на период карантина
В УЕФА и ФИФА рассматривают варианты понижения заработной платы футболистов в связи с распространением пандемии коронавируса, рапортует издание Metaratings.ru.

Самым вероятным считается сценарий с урезанием оклада игрокам по всему миру на 50 процентов. Этот вариант поддерживает более половины клубов, выступающих под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник отмечает, что процент, на который понизят заработную плату футболистов, будет одинаковым для всего мира, а не подстроен под каждую федерацию. Финальное решение по этому вопросу будет принято на основе оценки эпидемиологической обстановки в мире.

Напомним, что из-за пандемии практически все футбольные чемпионаты ушли на карантин. Лига чемпионов и Лига Европы также были приостановлены, а чемпионат Европы-2020 и вовсе перенесен на лето 2021-го года.

Евро-Футбол.Ру
Сергей Гумен
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