Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»
fanat.ua » Новости » Другое
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн
16.05.2020 13:00
Бодибилдинг. Открытый Гран-при Харькова KHBPF
» Продажа билетов онлайн
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Скала" Скала-Подольская

Подробнее...
Значок "Ужгород"

Подробнее...
Значок "Олимпик" Донецк

Подробнее...
Значок "Агробизнес" Волочиск

Подробнее...
Значок "Калуш"

Подробнее...
Значок "Минай"

Подробнее...
Значок "Альянс" Липовая Долина

Подробнее...
Значок "Дунаевцы"

Подробнее...
Гвардеец" Гвардейское

Подробнее...
Значок "Нива" Винница

Подробнее...
Значок "Горняк-Спорт" Горишние Плавни

Подробнее...
Магнит "Хапоэль Хадера"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Другое

Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
 21 марта 2020 19:48 |
Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Клуб поучаствовал в общей борьбе с болезнью.

"Бенфика", городской совет Лиссабона и Лиссабонский университет совместно выделили 1 миллион евро национальной службе здравоохранения на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело.

Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать 1 миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования.

Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", – говорится в заявлении клуба.

Ранее экс-наставник "орлов" Жорже Жезус сдал позитивный тест на COVID-19.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
22.03.2020 13:00
Слуцк – Славия (Мозырь)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
21.03.2020 15:00
Ислочь — Неман
Сравнение ставок » Трансляция
21.03.2020 13:00
Витебск — Городея
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.97 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.80 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.27 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Другое
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте