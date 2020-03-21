Бенфика выделила 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Клуб поучаствовал в общей борьбе с болезнью. "Бенфика", городской совет Лиссабона и Лиссабонский университет совместно выделили 1 миллион евро национальной службе здравоохранения на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



"Наш клуб всегда характеризовало чувство солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада каждого из нас в общее дело.



Объединив усилия с городским советом и Лиссабонским университетом, мы приняли решение пожертвовать 1 миллион евро Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования.



Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит нашу глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", – говорится в заявлении клуба.



Ранее экс-наставник "орлов" Жорже Жезус сдал позитивный тест на COVID-19.

