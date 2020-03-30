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Богатые тоже плачут: как игроки топ-чемпионатов теряют деньги из-за коронавируса
 30 марта 2020 01:42 |
Богатые тоже плачут: как игроки топ-чемпионатов теряют деньги из-за коронавируса
Футболисты скучают на карантине, но, пожалуй, клубам хуже – они сейчас теряют громадное количество денег. Нет матчей – нет доходов, да и коммерческие поступления от прочих направлений заметно упали. Гранды даже уровня “Барселоны” думают о том, кого можно относительно безболезненно в межсезонье продать. Еще хуже “минорным” командам, даже в топ-лигах – они всерьез говорят о риске банкротства.

Очевидный выход из ситуации в условиях уменьшения доходов – снижать по максимуму расходы. И, прежде всего, урезать зарплаты своим футболистам, ведь на это уходит половина, а то и 2/3 (иногда больше), бюджета. Даже на уровне ФИФА предлагается всем игрокам согласиться добровольно урезать оклады наполовину. Впрочем, пока что это не требование, а рекомендация, и отдельные лиги и даже клубы предпринимаю попытки самостоятельно отрегулировать болезненный вопрос.

Даже в Англии обсуждают сокращение зарплат всем, в том числе и футболистам. Считается, что предложением может стать урезание на 50% тем, кто получает свыше 15000 фунтов еженедельно. Альтернатива – это срезать на 1/5, но вообще всем. Готовится встреча, на которой представители клубов должны будут озвучивать свои предложения. Топ-6 на этот раз готовы остаться в стороне: они согласятся на тот вариант, что подойдет менее богатым командам АПЛ.

В Испании для урезания заработных плат есть законная основа. В стране введено ERTE, так называемый “План временного регулирования для рабочей силы”. Согласно ему можно сокращать оклад более чем на половину. Этим воспользовались ряд клубов, в том числе “Атлетико”. “Барселона” пыталась договориться полюбовно, но звездные игроки отказались. Итогом стало принудительное сокращение на 70% всем, и сотрудникам, и спортсменам. Кстати, это коснулось не только футболистов, но и другие профессиональные команды клуба, в том числе баскетболистов и гандболистов. На контрасте: “Реал” пока что платит зарплаты игрокам в полном объеме.

В Италии и вовсе могут отменить зарплаты полностью за все время паузы в Серии А. Но пока что решение не принято, и клубы пытаются договориться “внутри”. По данным СМИ, такие лидеры “Ювентуса”, как Кьеллини, Буффон и Криштиану готовы сами отказаться от части зарплаты, и верят, что их одноклубники по “Старой Синьоре” сделают то же самое.

Вовсю снижают зарплаты во французской Лиге 1. Тут в среднем урезают всем сотрудникам клуба выплаты в 2 раза. У ПСЖ вообще хитрый план: гранд переводит всех на так называемую “технологическую безработицу”. По местным законам, “парижане” из-за этой причине могут платить до 70% заработной платы. Более того, государство еще и будет вынуждено перечислить определенную компенсацию такому работодателям.

Германия проявляет похвальную солидарность и взаимовыручку. Сильнейшие помогают финансово небольшим командам. Игроки ряда клубов, той же “Боруссии” (Менхенгладбах), добровольно сократили свою зарплату – лишь бы сотрудников их команды не увольняли. В “Баварии” на 20% урезали выплаты всем своим игрокам, гарантируя, что пустят сэкономленное на выплаты работникам мюнхенского клуба.

В целом, футболисты реагируют спокойно и с пониманием. Они верят, что меры вынужденные, и соглашаются на них, заодно активно призывая болельщиков сидеть дома и беречь себя. Коронавирус и правда когда-то будет побежден. Но как он изменит в итоге футбольный рынок?

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