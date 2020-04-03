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Эксперты прогнозируют, что футбольные гранды к июлю потеряют сотни миллионов
 3 апреля 2020 09:57 |
Эксперты прогнозируют, что футбольные гранды к июлю потеряют сотни миллионов
Одна из самых популярных сейчас тем – каким же будет время после карантина? В том числе в спорте, особенно таком мегапопулярном, как футбол.

Клубы уже сейчас подсчитывают потери и урезают вовсю зарплаты игрокам. А эксперты уверены, что из-за пандемии неизбежно упадет трансферная стоимость футболистов. По подсчетам аналитического центра CIES Football Observatory, падение может достичь к середине лета чуть ли не трети от нынешних ценников.

Аналитики уверены: клубам обязательно нужно играть матчи. Желательно им также продлевать контракты с ведущими футболистами. Если это не случится до лета, то уже в июне в ведущих 5 европейских лигах стоимость футболистов упадет в целом на миллиарды евро, с 32,7 до менее 23,5 млрд., то есть на примерно 28%.

Это не абсолютное число, равное для всех. Степень снижения индивидуальной суммы потенциального трансфера зависит, как и в обычное время, от ряда факторов – прежде всего, от возраста игрока и продолжительности действующего контракта. Но также учитывают карьеру в целом и особенно последние результаты. Конечно, те, кто уже в возрасте и имеет краткосрочное соглашение, подешевеют активнее прочих. Но также должен резко уменьшится и ценник тех, кто сыграл явно меньше матчей в нынешнем, прерванном из-за эпидемии, сезоне, чем в 2018/2019. Для примера CIES взяли Погба. Хавбек, который мало играл из-за травм и операций в последние пол года в “Манчестер Юнайтед”, как прогнозируют эксперты, подешевеет летом почти вдвое, до 35 млн. евро. А ведь ради его возвращение из Турина выложили более сотни.

Исходя из нынешней ситуации, клубы топ-5 лиг рискуют утратить даже не десятки, а сотни миллионов. Эксперты поделились своими расчетами по грандам, исходя из стоимости игроков на 11-е марта, примерное время последних официальных состоявшихся встреч, и с учетом возможного ценника, что будет актуален для футболистов к 30-му июня 2020.

Самое большое обесценивание произойдет с “Манчестер Сити“. Да уж, для “горожан” вообще этот сезон – “особенный” Мало им было потери реальных шансов сохранить титул в АПЛ и особенно “бана” на 2 еврокубковых сезона (кстати, как их теперь будут считать?), так еще и игроки, согласно выкладкам экспертов, рекордно подешевеют. Счет идет на сотни миллионов – по прогнозам, футболисты суммарно потеряют от своей стоимости аж 412 миллионов евро.

Не зря готовится к распродаже и “Барселона“. Чемпион Испании также существенно прочувствует на себе результат нынешней паузы – звезды “сине-гранатовых” утратят примерно 366 миллионов от общего ценника. Не намного отстал и вечный противник, “Реал“. “Королевкий клуб” суммарно к концу июня утратит ровно 350 млн.

Тройку потенциальных пострадавших замыкает “Ливерпуль“. “Красные” немного опередили в этом грустном рейтинге “галактикос”, с “минусом” в размере 353 миллионов. Впрочем, для них намного существеннее риск отмены сезона в АПЛ и, значит, лишения долгожданного титула, что был фактически в руках у команды Клоппа.

Замыкает топ-5 пострадавших ПСЖ. Французский гранд, который и так готовится потерять Неймара, утратит 302 млн. от общей стоимости своих футболистов. Не лучшие новости, особенно на фоне слухов о потенциальных наказаниях по финансовому фэйр-плей и угрозах того, что ближневосточным владельцам начинает наскучивать футбол.

Большую часть второй пятерки составили гранды с Туманного Альбиона. Что закономерно: у них были самые дорогие составы. “Манчестер Юнайтед” “похудеет” на 293 миллиона, “Челси” – на 251, а “Тоттенхэм“, и так оставшийся зимой без Эриксена, на 227. Между МЮ и лондонской парой затесались представители других чемпионатов, “Интер” (276, примечательно, что “Ювентус” вне этой десятки) и “Бавария” (267).

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