Судьба всего футбола в Европе может решиться 15 апреля

15 апреля, как сообщило издание Het Nieuwsblad, в Бельгии будет объявлено, что «Брюгге» официально стал победителем сезона, который продолжен не будет. Журналисты со ссылкой на надёжный источник уверяют, что для этого создана специальная группа, которая согласует с клубами вопросы попадания в еврокубки, а также принимает решения по повышению и понижению команд в классе. Если информация окажется правдой и произойдёт то, о чём сообщили журналисты издания, то это будет означать только одно – создан прецедент. Надо понимать, что Бельгия, пусть команды этой страны и не играют ведущую роль в европейском клубном футболе, является членом УЕФА – большой футбольной семьи, где решения принимаются в строгом согласовании. Самовольно бельгийцам обрубить всё если не запретили, то категорически не рекомендовали, поскольку для УЕФА важно доиграть этот сезон любым способом. Организация постоянно отодвигает сроки рестарта чемпионатов, понимая, что отмена сезона – это не проблема определения тех, кто будет в еврокубках или пойдёт на понижение, во главе угла – огромные финансовые потери. А деньги, как об этом не трудно догадаться, являются ключевым вопросом.



Голландские гранды против доигровки сезона



Сейчас мы становимся свидетелями того, что в Европе поднимаются довольно эмоциональные заявления о том, что доиграть сезон практически невозможно. Вирус не пропадёт ни в апреле, ни в мае, ни даже в июне. Текущая ситуация давит прессом на всех, каждый пытается отстоять свой бизнес. УЕФА уже сжал зубы и перенёс



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



Сейчас мы становимся свидетелями того, что в Европе поднимаются довольно эмоциональные заявления о том, что доиграть сезон практически невозможно. Вирус не пропадёт ни в апреле, ни в мае, ни даже в июне. Текущая ситуация давит прессом на всех, каждый пытается отстоять свой бизнес. УЕФА уже сжал зубы и перенёс чемпионат Европы на 2021 год, у организации осталось желание завершить внутренние сезоны и доиграть Лигу Европы и Лигу чемпионов. Причём абсолютно не имеет значения – будут ли зрители или нет. 15 апреля – это фактическая точка невозврата, потому что за Бельгией потянутся другие, открыть ящик Пандоры – недопустимо.