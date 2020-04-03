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Другое

Василий Уткин: «Дзюба стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, увёл жену у лучшего друга, а для вас он герой»
 3 апреля 2020 10:34 |
Василий Уткин: «Дзюба стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, увёл жену у лучшего друга, а для вас он герой»
Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин, на своём очередном стриме, который прошёл на YouTube, не смог не затронуть тему, связанную с Артёмом Дзюбой, которого он послал в видео, предшествующего самому стриму.

«Про Дзюбу можно говорить бесконечно. Самое удивительное и самое прискорбное в этом – та искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Понимаете, это же очень характерная судьба человека, которая как-то проходит мимо вас», - начал Василий Уткин.

«Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увёл жену у лучшего друга. Потом была ещё масса интересных увлекательных приключений. Для вас он остаётся почему-то героем», - завершил журналист.



Помимо этого, Уткин задался вопросом о том – почему Артём Дзюба обидел всех, кто комментирует футбол в барах и на вокзалах, обозначив, что это вполне нормально и в этом нет ничего постыдного. Также ведущий отметил, что сам лично уже давно не комментирует футбольные, поскольку это стало ему не интересно, а когда это делал в барах, то рассматривал это в качествен стендапа.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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