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Другое

Левандовский и компания: 10 лучших свободных агентов в истории
 21 апреля 2020 10:42 |
Левандовский и компания: 10 лучших свободных агентов в истории
В этом сезоне исполнится 25 лет “делу Босмана”. В 1995-м году Жан-Марк смог выиграть суд у “Льежа”. Этот клуб не отпускал футболиста в “Дюнкерк” даже после завершения контракта. Бельгиец доказал, что из-за этого остался без работы и очутился в сложном финансовом положении. Итогом громкого судебного дела стало появление такого явления в футболе, как “свободные агенты” – в нынешних условиях такой вариант усиления будет особенно актуален (или покупки игроков типа Обамеянга, у которых контракт истекает в 2021-м). Эксперты из ESPN назвали топ-10 лучших подобных переходов без компенсации.

Замыкает десяток Эстебан Камбьяссо. Он вообще любил уходить в новый клуб, отработав контракт с предыдущим полностью. Особенно успешным стал трансфер в 2004-м году, когда аргентинец, не оцененный “Реалом”, отправился в “Интер”, где стал легендой. Спустя 10 лет он перебрался в “Лестер”, тоже свободным агентом, и помог “лисам” сохранить место в АПЛ.

Пока что 9-м расположили Милнера. Джеймс перешел бесплатно из “Манчестер Сити” в “Ливерпуль” в 2015-м. И сейчас без этого неувядаемого универсала сложно представить себе “красных”. Тем более что он один из безоговорочных лидеров на поле и в раздевалке.

Выше расположились настоящие легенды футбола, которые уже давно завершили карьеру. Но всех их отлично помнят. В 2004-м Хенрик Ларссон, давно став культовым в “Селтике”, решился на переход в “Барселону”. И доказал, что и там может приносить немало пользы. Над ним расположили Рууда Гуллита. Эксцентричный голландец приехал в 1995-м году из Англии в “Челси”. И стал одним из самых ярких звезд “аристократов” времен “до Абрамовича”. Тремя годами позже Стив Макманаман, наоборот, покидал Туманный Альбион. Он в итоге помог “Реалу” по 2 раза Примеру и Лигу Чемпионов, а всего взял со “сливочными” 8 трофеев.

Топ-5 лучших свободных агентов замыкает Роберто Баджо. Любопытно, что “Божественный хвостик” свой лучший футбол показывал в скромных командах. В 1997-м нападающий бесплатно отправился из “Милана” в “Болонью”, и заиграл там так, что отправился спустя сезон на чемпионат мира. В 2000-м ветеран отправился уже из “Интера” в “Брешию”, где выдал свою “лебединую песню”.

На 3-4 местах эксперты разместили самые, пожалуй, скандальные переходы без компенсаций. Чуть ниже разместили Луиса Энрике, уже в 1996-м перешедшего из мадридского “Реала” напрямую в “Барселону”. Несмотря на такое “прошлое”, полузащитник смог стать настоящей легендой “сине-гранатовых”, а потом еще и не без толку возглавлял каталонский гранд как главный тренер.

Над “Лучо” в списке разместился Сол Кэмпбелл. Защитник был капитаном “Тоттенхэма”, но в 2001-м отправился к злейшему врагу “шпор”, “Арсеналу”. В плане карьеры он только выиграл, став у Венгера одним из лучших центральных беков того поколения и взяв немало трофеев – именно ради них он и перебирался к “канонирам”.

Не могли не отметить и Пирло в “Ювентусе”. Андреа, несмотря на все заслуги, списали в “Милане” в 2011-м году. Без своего маэстро “красно-черные” толком так ничего и не показали. А вот в составе “Старой Синьоры” бесплатно появился диспетчер, который помог взять 4 “скудетто” кряду и добраться до финала Лиги Чемпионов 2015-го года.

Главный переход в статусе свободного агента – это уход Левандовского в “Баварию”. В Мюнхен переманили главного голеадора клуба-конкурента, “Боруссии”, в 2014-м году, и получили, пожалуй, лучшую “девятку” современного футбола. Поляк, не сыграв и 300 матчей за “Звезду Юга”, наколотил более 230 голов. И явно не намерен на этом останавливаться: в этой Бундеслиге у него 25 мячей в 23 играх.

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