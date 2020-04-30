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Другое

Андре Онана не скрывает желания поскорее уйти из Аякса
 30 апреля 2020 01:34 |
Андре Онана не скрывает желания поскорее уйти из Аякса
“Аякс” – один из славнейших клубов футбольной Европы. В последние сезоны в Амстердаме вознамерились желанием вернуть команде статус серьезной силы в современном футболе. Успех был серьезным, голландцы дошли до полуфинала (и драматично уступил шанс сделать следующий шаг) Лиги Чемпионов. Но сейчас “аяксидам” сложно. Они сейчас все же лидируют в Эредивизии, опережая по дополнительным показателям АЗ. Но в еврокубке на этот раз был де-факто провал. Плюс карантин сильно бьет по финансам “Аякса”. Очевидно, что нужно продавать, причем Зиешем, что уже официально уходит в “Челси”, дело не закончится. Следующим вполне может стать Онана.

Андре именно в “Аякса” заявил о себе как о вратаре высокого уровня. Он в Амстердаме – безоговорочный №1, и сейчас более-менее стабильно держится на высоком уровне: 24 матча в Эредивизии, неизменные выходы на еврокубковые поединки. Но, кажется, камерунец считает, что перерос уровень футбольных Нидерландов?

Голкипер недавно обронил любопытную фразу. 24-летний футболист, оговорившись, что счастлив в “Аяксе” и благодарен клубу, Онана намекнул, что после 5 “замечательных лет” приходит время для того, чтобы совершить шаг вперед. Его можно понять – спрос на игрока немал именно в 2020-м, и не факт, что он не схлынет уже через год-другой.

Камерунец воспитывался в “Барселоне”. Он признается, что сохраняет теплые отношения как с нынешним президентом, так и с тренерским составом. Онана даже назвал столицу Каталонии своим “домом“, и намекнул на то, что готов вернуться туда. Да, Андре прибавил, что остается вратарем “Аякса” и пока что переговоры о возвращении далеки от конкретики. Но он очевидно ждет конца сезона…

“Аякс” достаточно прагматичен – тут все прекрасно понимают, что именно продажа футболиста, при всех нынешних амбициях, остается главным источником пополнения бюджета. В Амстердаме не намерены удерживать Андре любыми способами. Но требуют за него немалую компенсацию. Даже сейчас, на фоне спада цен на игроков, они хотят получить за камерунца примерно 40 млн. евро.

Голкипера и правда хочет вернуть себе “Барселона”. По данным журналистов, переговоры и правда ведутся. Но столько денег, как минимум на вратаря, “сине-гранатовые” не хотят, да и не могут, на фоне современных потерь. Поэтому чемпион Испании старается навязать голландцам обмен. В Амстердам хотят отправить становящегося не нужным вратаря Нето. И даже готовы прибавить к бразильцу на выбор кого-то из молодежи, Аленью, Пуча или менее “раскрученного” Кольядо. Но стоит ли соглашаться самому Андре? Очевидно, что Тер Стеген останется №1 у “Барсы”, и останутся для камерунца матчи кубка, максимум – Лиги Чемпионов. Или есть расчет на то, что Марк-Андре не подпишет контракт и его продадут?

Примерно такой же статус будет у Онаны, если он отправится в ПСЖ. Французы якобы готовят эту сделку, и даже готовы заплатить за Андре, и якобы не против выложить 30 миллионов. При этом основным остается Кейлор Навас. Да, в перспективе костариканца сменят, ему уже 34. Но вряд ли это будет уже в сезоне 2020/21. Значит, камерунцу в расцвете сил придется усесться на скамейку запасных. Или в Париже будут делить матчи между вратарями?

Интересным выглядит вариант с “Челси”. Лэмпард откровенно не доволен Кепой, и даже усаживал надолго самого дорого вратаря мира в запас. Сразу же заговорили о возможной покупке Онаны. Якобы Зиеш, уже де-факто ставший “аристократом”, активно пытается помочь этому. Но в Лондоне сейчас также не все ок с финансами, да и Аррисабалага старается переубедить менеджера. Да и это не единственный вариант – месяц назад писали о Доннарумме. Так что далеко не стопроцентный факт, что камерунца купят – заговорили, что баску дадут шанс в Англии. Как бы ему не пожалеть о своих высказываниях…
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