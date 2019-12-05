Алексею Смертину грозит 15 суток ареста

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия, рапортует телеграм-канал Baza.

Вечером 18 ноября экс-игрок «Локомотива» и «Челси», выезжая со двора, помял машину своего соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал смс, пообещав выплатить компенсацию. Однако из-за скрытых повреждений и того факта, что авто находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, автосервис запросил за ремонт 300 тысяч рублей.



Помимо суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД. За оставление места ДТП Смертина могут арестовать на 15 суток или лишить прав на 1,5 года.



Евро-Футбол.Ру

Сергей Гумен



