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Россия

Алексею Смертину грозит 15 суток ареста
 5 декабря 2019 19:04 |
Алексею Смертину грозит 15 суток ареста
Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия, рапортует телеграм-канал Baza.

Вечером 18 ноября экс-игрок «Локомотива» и «Челси», выезжая со двора, помял машину своего соседа. Дожидаться владельца пострадавшего авто Алексей не стал, а просто написал смс, пообещав выплатить компенсацию. Однако из-за скрытых повреждений и того факта, что авто находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, автосервис запросил за ремонт 300 тысяч рублей.

Помимо суммы на ремонт, видео с аварией будут изучать в ГИБДД. За оставление места ДТП Смертина могут арестовать на 15 суток или лишить прав на 1,5 года.

Евро-Футбол.Ру
Сергей Гумен
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