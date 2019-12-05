Уткин: «История с задержаниями показывает, что Дзюба давно не человек - это бренд»

Блогер Василий Уткин высказался о поведении форварда «Зенита» Артёма Дзюбы после задержания фанатов московского «Спартака». «Нужно понимать, что эта история хорошо показывает, что Артём Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Дзюба - это бренд.



Посмотрите, ему все время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них не в обиде и зла не держит. Вместо этого он едет в детдом. Зачем? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми и трогательными. Между тем, Артём - это уже бренд. Запретите ему рекламироваться детьми. Хотя бы морально», - заявил Уткин на своем YouTube-канале.



Напомним, Дзюба назвал оскорблявших его фанатов «красно-белых» сектантами и фашистами.



Евро-Футбол.Ру

Сергей Гумен



