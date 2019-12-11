Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко был дисквалифицирован на три матча за матч в адрес Василия Казарцева после матча с «Краснодаром».

Инцидент произошёл в матче 19-го тура чемпионата России. Из-за неоднозначного судейства у Виктора Ганчаренко сдали нервы и после финального свистка от в грубой форме с использованием мата раскритиковал работу Василия Казарцева.



«В трансляцию попала ненормативная лексика, которая была сказана в адрес официального лица матча. Нарушение это аналогичное тому, что Ганчаренко совершил в другом матче, так что у него было наказание один условный матч, и один реальный. В данном случае это рецидив, поэтому применение условной санкции было отменено. КДК установил реальный характер санкции. Один матч из условного стал реальным.



С учётом всех обстоятельств дела, и того, что Ганчаренко использовал ненормативную лексику в адрес судьи, наказание звучит так: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ, при этом два матча - реальная спортивная санкция, один матч - условно. Также оштрафовать на 10- тыс. рублей. Испытательный срок - до конца сезона», - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.



Напоминаем, что после 19 туров в чемпионате России ЦСКА имеет в своём активе 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице.



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