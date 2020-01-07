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Россия

Российские клубы намерены побороться за лидеров загребского Динамо
 7 января 2020 00:38 |
Российские клубы намерены побороться за лидеров загребского Динамо
Загребское “Динамо” не смогло продолжить борьбу в еврокубках. Хорватская команда слабо провела второй круг группового этапа Лиги Чемпионов, и в итоге свалилась на 4-е место в квартете, не пройдя даже в Лигу Европы. Но в целом “синие” оставили очень неплохое впечатление, и, кажется сейчас готовятся конвертировать его в реальную, экономическую выгоду. Для этого готовится продажа сразу двух лидеров нынешнего состава.

Одним из открытий группового этапа Лиги Чемпионов став Мислав Оршич. Полузащитнику уже 27, и еще недавно он играл в Южной Корее и Китае. Прославился футболист после нынешнего турнира, наколотив 7+3 в 12 матчах, включая квалификацию. Он соорудил хет-трик в ворота “Аталанты” в 1-м туре, а потом записал в актив гол и передачу с “Шахтером”. Кроме того, хорват отметился 11 мячами в 13 турах национального первенства.

Не исключено, что парень в итоге сменит прописку, но останется “динамовцем”. По последним данным, Оршичем заинтересовался московский клуб. Сейчас там есть деньги, и желание спасти неудачно начатый сезон. Хотя пока что столичная команда и пока что договорилась о покупке только защитника Скопинцева, в первую очередь планируют усилить группу атаки. СМИ упоминали Байрамяна и Боженика из словенской “Жилины”. Но к представителю Загреба интерес предметен.

Получить Мислава будет непросто. После феерии в Лиге Чемпионов за футболиста готовы побороться многие клубы. Интерес к Оршичу приписывают “Лиону“, “Валенсии” и 4-м английским клубам, правда, 2 из них выступают в Чемпионшипе. Более того, из США и Китая “Динамо” уже успело получить официальные предложения. Но, конечно же, не спешит их принимать, понимая, что впереди еще более 3 недель “окна”, за которые можно попробовать вытрясти из потенциальных покупателей как можно больше.

Дани Ольмо и вовсе публично объявил, что его хорватский период карьеры завершен. Сам футболист аргументирует это желанием сыграть на Евро. Он понимает, что, хотя и вызывался в сборную Испании, но ему будет сложно оставаться в числе реальных кандидатов в “фурию роху”, если задержаться в Загребе. В Лиге Чемпионов он тоже блеснул, показав себя лидером “Динамо” и забив “Шахтеру” (также отметился как ассистент) и “Манчестер Сити”.

Испанцем якобы интересовался “Зенит”. Еще в ноябре из Санкт-Петербурга в Загреб отправляли запрос по поводу Дани. Но тогда ценник в 40 миллионов отпугнул даже “сине-бело-голубых”. Впрочем, селекционеры продолжают удерживать “на радаре” испанца. Но шансы чемпиона России не очень высоки – хотя полузащитник и заявлял, что открыт любому клубу, он явно настроен вернуться на родину.

В Испании футболистом интересовался “Атлетико“. Диего Симеоне нравится футболист, который не чурается черновой работы. Но для “матрасников” главная задача на январь – это покупка центрфорварда, которым 177-сантиметровый игрок “Динамо” точно не станет. В итоге наиболее вероятным вариантом развязки для Ольмо считается возвращение в “Барселону”. Он когда-то числился в структуре академии “сине-гранатовых”. “Кулес” и правда заинтересованы в возвращении воспитанника, который должен укрепить группу атаки, и контактируют с хорватами. Вот только более 40 евро они за Дани платить отказываются.

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