Без Жиркова и Акинфеева, но с Дивеевым и Шапи: сборная самых дорогих российских футболистов

В мире прослеживается тенденция к падению стоимости футболистов. Впрочем, вряд ли она всерьез заденет Россию – все же это не самая “футбольная нация”. Да, есть успехи, и на чемпионате мира отлично удалось себя проявить, и на Евро вышли напрямую, но зачастую коллективные качества помогали компенсировать не самый высокий индивидуальный класс. Все же авторитетный источник, Трансфермаркт, достаточно скромно оценивает большинство отечественных исполнителей. Вся символическая сборная лучших, 11 человек, совокупно дешевле 1 Де Брейне! Кто же вошел в дрим-тим? Перечень достаточно удивляет.

На воротах – юный Матвей Сафонов. Собственно, именно возраст и делает его №1 на своей позиции. Это не Доннарумма, но в свои 21 именно он стал основным голкипером амбициозного “Краснодара” (21 матч в РПЛ) и имеет еврокубковый опыт. Хотя в сборной Сафонов играл максимум за U-21, но с экспертами можно согласиться – перспективность и формирует немалый ценник в 10 миллионов.



Среди защитников выделяется Марио Фернандес. Натурализированный бразилец еще не стар, осенью ему исполнится 30. Сейчас правый латераль на пике формы: 3+2 в 22 матчах РПЛ, все 6 матчей в Лиге Европы, 8 игр и 1 гол в евроотборе. Громкое имя себе футболист сделал на “домашнем” чемпионате мира, и даже сейчас оценивается в 30 миллионов.



Все остальные игроки обороны вместе стоят на треть дешевле. Относительно неплох ценник у Джикии – 26-летний столп обороны “Спартака” и сборной оценивается в “десятку”. Довольно неожиданно видеть напарником для Георгия “армейца” Дивеева, а слева – “динамовца” Скопинцева. Черчесов использует других исполнителей, но для финансовых экспертов немалую роль играют возраст и текущая форма. Игорь пробился в основу ЦСКА и оценивается сейчас в 5 млн. Больше удивляет Дмитрий слева, что мало играл в “Краснодаре”, но он быстро нашел себя после перехода в “Динамо”. Да и его цена, 4 миллиона, минимальная в сборной.



Большинство полузащитников, 3 из 5, оценены идентично, в 12 миллионов. Столько, по мнению немецких аналитиков, стоит Роман Зобнин, что оставался важным игроком “Спартака” при любом наставнике, и активно использующийся Черчесовым в национальной команде. Наравне с “красно-белым” оценили Дмитрия Баринова. Хавбек “Локомотива” в последние годы наконец-то сумел полноценно раскрыться. В прошлом году он дебютировал в сборной, и его прогресс отметили и в Трансфермаркт. В те же 12 млн. оценили и все еще молодого Сулейманова. У Шапи все еще роль “джокера” во многих играх “Краснодара”, но амбициозный футболист прогрессирует, и это заметно.



“Легионеры” оцениваются очень по-разному. Неплохой уровень удается удерживать Головину – если в прошлом сезоне к нему хватало претензий, то сейчас Александр по праву считается одним из лидеров “Монако”: 3 гола и 4 передачи. Наградой стало не только продления контракта на более льготных условиях, но и “ценник” в 25 миллионов. А вот Черышеву, при несомненном таланте, “хрустальность” мешает раскрыться. Денис вышел только в 15 матчах Примеры за “Валенсию”, к тому же в декабре ему исполнится 30 – отсюда и скромные 6 миллионов.



На острие – конечно же, Дзюба. Возможно, если Кокорин будет и дальше играть так, как в первых матчах за “Сочи”, он восстановит не только имя, но и статус одного из самых дорогих футболистов России. Или Смолов, сбежавший из “Сельты” на днях (теперь точно много в Виго не забьет), напомнит о себе. Но пока Артем с его 16 миллионами “рыночной” цены – безоговорочно лучший и самый дорогой российский форвард. И, кстати, единственный представитель “Зенита” в этой символической сборной.