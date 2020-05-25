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Россия

Чистка в Локомотиве: команду может покинуть половина основного состава
 25 мая 2020 23:03 |
Чистка в Локомотиве: команду может покинуть половина основного состава
В России футбол на поля вернется только через несколько недель. Но хватает новостей, которые действительно будоражат спортивную общественность. В эпицентре, как правило, оказывался “Локомотив”. Московский клуб, откровенно говоря, “по-плохому” расстался со своей легендой, Семиным. Но тренерская рокировка, похоже, – только вершина айсберга. Марко Николич видит по-своему состав “железнодорожников”. И журналисты узнали, кто может покинуть Москву уже в ближайшее межсезонье.

Точно уходит Джефферсон Фарфан. Прощание с перуанцем получается каким-то “смазанным”. Нападающий помог выиграть последние трофеи, был очень хорош в прошлом сезоне (8 голов и 5 переда в прошлом розыгрыше РПЛ). Но потом была тяжелая травма на Копе Америка, а сейчас латиноамериканец подхватил коронавирус. В принципе, шансы поиграть за “Локо” еще есть, окончание сезона заканчивается. И контракт с 35-летним футболистом не намерены.

Не будут удерживать в Москве и Жоао Мариу. Чемпион Европы не блистал в России – как, впрочем, и в предыдущих клубах. Пожалуй, никто не будет особо сожалеть о том, что португалец попробует перезапустить карьеру где-то еще. Писали о “Марселе”, но Жоау очень хочет видеть у себя “Спортинг” – даже его брату готовы предложить контракт профессионального футболиста.

Есть и другие футболисты, чье будущее решено. “Локомотив” расстанется с Антоном Коченковым, 33-летним дублером Гильерме. Попрощаются и с Александром Коломейцевым. 31-летний хавбек вернулся после травмы, что забрала более года карьеры, и отыграл 10 матчей. Возможно, это поможет ему трудоустроиться где-то еще. Не останется в составе “железнодорожников” Борис Ротенберг. Достаточно сказать, что в последний раз на поле 34-летний защитник с финским паспортом отыграл еще в 2018-м году.

Будет решать судьбу новый наставник Эдера. У португальца тоже истекает контракт нынешним летом, но в клубе готовы предоставить Николичу решение, нужен ли ему опытный форвард. Да, он прибавил в этом сезоне, забив 5 голов в 16 матчах. Но есть якобы идея, что могут пригласить на его место Десподовича. У Джордже вскоре будет статус свободного агента. Аналогично Марко решит, стоит ли предлагать новое соглашение Мачею Рыбусу. Но сам польский защитник еще месяц назад заявлял, что, скорее всего, откажется от пролонгации контракта, оценивая вероятность этого в 80 процентов.

Попытаются продать Брайана Идову. Инсайдеры узнали, что новый тренер уже дал понять, что не рассчитывает на 28-летнего нигерийца, который так и не пробился в основную обойму “Локомотива” после перехода из развалившегося “Амкара”. Аналогичное решение принято и по Соломону Кверквелии. Грузин провел все матчи прошлого сезона, но потом травмировался и долго восстанавливался. Футболист интересен “Краснодару” и “Ростову”, но вряд ли за него дадут такие же деньги, что можно было запрашивать прошлым летом.

От курса на экономию могут пересмотреть и статус Бенедикта Хеведеса. Немец провел 18 матчей в нынешней РПЛ, но немало критиковал клуб и в целом Россию после старта эпидемии коронавируса. В нынешних условиях и дальше платить 32-летнему немцу по его контракту становится немалой обузой для “железнодорожников”.

Могут попытаться избавиться от Смолова. Федор за время аренды в “Сельте” больше запомнился своим бегством на родину. Но все же был и гол “Реалу” на “Сантьяго Бернабеу”. Сам россиянин не хочет возвращаться в Москву и хотел бы остаться в Испании, и не обязательно в Виго. Но найдется ли клуб, готовый удовлетворить запросы “Локомотива”.

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