На кого «Барселона» потратит 75 миллионов евро

По данным СМИ, «Барселона» во время зимнего трансферного окна может потратить 75 миллионов евро.

Информация о бюджете в 75 миллионов евро выглядит удивительной. Как правило, зимой топ-клубы не делают больших покупок, так как редко бывает, чтобы стоящих новичков ещё можно было заявить в Лигу чемпионов. Хотя «Барселона» пару лет назад так купила за 100 миллионов Филиппе Коутиньо, который мог играть только во внутренних турнирах Испании. Однако такой ход - скорее исключение из правил.



Если говорить про нынешнюю «Барселону», то легко назвать позиции, которые требуют усиления. Прежде всего, команде нужен новый центральный нападающий. Луис Суарес уже далеко не так настырен. Уругваец продолжает забивать, а иногда даже чудо-голы, но он уже не способен участвовать в интенсивной игре каталонцев. В позиционных долгих атаках Суарес уже не так хорош.



Заменить Суареса будет непросто, хотя ряд кандидатур есть. Речь, конечно, не о Килиане Мбаппе или Роберто Фирмино (бразилец, кстати, идеально подошёл бы!), которых сейчас «Барселоне» не купить ни при каких обстоятельствах.



Очень интересно выглядит в этом сезоне в составе миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. 22-летний аргентинец забивает и отдаёт результативные передачи. Он вообще выглядит одним из открытий текущего европейского сезона. Правда, купить его за 75 миллионов евро вряд ли получится, ведь даже портал transfermarkt.de оценивает его в 80. Да и вряд ли «Интер», борющийся за скудетто, отпустит нападающего.



Можно помечтать о Габриэле Жезусе. Хосеп Гвардиола научил бразильца командной игре, и тот стал настоящим командным игроком. При этом в «Манчестер Сити» Жезус остаётся запасным, он лишь подменяет Серхио Агуэро в разных обстоятельствах, а, наверняка, хочет большего. Тем не менее, трансфер 22-летнего бразильца тоже выглядит маловероятным. Гвардиоле нужен сильный нападающий на лавку, и зимой искать другого он вряд ли намерен.



Если «Барселона» и будет сейчас покупать нападающего, то скорее ограничится кем-то вроде молодого, но сырого Дониелла Малена из ПСВ. Речь не столько о конкретном голландце, сколько о типаже - молодой, перспективный, способный расти и развиваться. Просто купить зимой звезду маловероятно, приобретать среднего исполнителя себе же дороже. Потом попробуй его продать.



Зато зимой можно подписать молодого центрального защитника. Херарду Пике в феврале исполнится 33 года, и ему замена потребуется. На сильных центральных защитников всегда есть спрос, так что умение опередить конкурентов ценится особенно высоко. Несколько интересных и молодых кандидатур есть. В «Лестере» расцвёл Чаглар Сойунчу, который показывает высокий уровень футбола. Если кто-то захочет купить турка, то явно не стоит дожидаться, когда его цена взлетит до уровня Гарри Магуайра. В Германии открытием выглядит 23-летний швейцарский защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Нико Элведи. В «Бенфике» подрастает 22-летний Рубен Диаш.



Несмотря на все фамилии, названные выше, есть ощущение, что крупных приобретений «Барселона» зимой делать не будет. Каталонцы постараются найти усиление, по этой причине бюджет и выделяется, но купить кого-то в январе будет слишком сложно.



Евро-Футбол.Ру

Руслан Ситяшенко



