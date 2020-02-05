Абидаль рассказал, что сделает ради сохранения Месси в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль выразил надежду, что его команде удастся подписать с Месси долгосрочный контракт.

Напомним, что Лионель Месси сообщил в прессе, что хочет подписывать лишь контракты, которые рассчитаны на год, в то время как Абидаль желает подписать с нападающим контракт на два-три года, а лучше – четыре или пять лет.



«Нам хочется сделать Месси счастливее», - приводит слова Абидаля Diario Sport. «Мы должны дать ему самых лучших партнёров по команде, состав должен совершенствоваться каждый сезон, чтобы Месси мог выигрывать новые трофеи. Мы очень сильно постараемся, чтобы договориться с Месси, он нужен «Барселоне».



Отметим, что эти слова Абидаль сказал ещё до того момента, когда Лионель Месси опубликовал своё заявление в Instagram.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



