`Барса` пытается пристроить Коутиньо, отказывается от Виллана и сохранит Гризманна

Несмотря на паузу в чемпионате Испании и пандемию коронавируса, руководство "Барселоны" планирует трансферную политику. Клуб из столицы Каталонии хочет найти новую команду для полузащитника Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за "Баварию" на правах аренды. Как сообщает официальный сайт 1xbet , "Барселона" и "Челси" ведут переговоры об аренде 27-летнего бразильца. Впрочем, клубы пока еще далеки от соглашения по сделке. Главное условие "Барселоны" - пункт об обязательном выкупе, на что "Челси" пока не дал своего согласия. Напомним, что Коутиньо входит в планы лондонского клуба с лета 2019 года, когда Эден Азар перешел в "Реал". Однако прошлым летом сделку не удалось провернуть из-за того, что клуб из Лондона получил запрет на регистрацию трансферов. Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что Филиппе станет одним из лидеров его команды. Преградой для аренды Коутиньо в "Челси" может стать ценник на этого бразильского игрока. Дело в том, что за него каталонцы отдали "Ливерпулю" почти сто шестьдесят миллионов евро с учетом всех бонусов. Летом каталонцы хотели бы прописать пункт об обаятельном выкупе за девяносто миллионов евро. Впрочем, цена может упасть из-за кризиса в мировом футболе на фоне пандемии коронавируса.



В СМИ считают, что "Барса" пойдет на понижение цены за Коутиньо и согласится на шестьдесят пять миллионов евро. А "Челси" возьмет Филиппе в аренду и будет полностью выплачивать ему зарплату. Отметим, что "Бавария" также хотела бы приобрести Коутиньо, однако боссов мюнхенского клуба отпугнула стоимость бразильского игрока. Помимо "Челси" за Коутиньо охотятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", однако у "Челси" больше шансов на приобретение этого игрока. В текущем сезоне на счету бразильца восемь голов и шесть ассистов за двадцать два матча в чемпионате Германии.



Также стало известно, что руководство сине-гранатовых отказалось от контракта с полузащитником "Челси" Виллианом. Летом он точно станет свободным агентом, так как договориться о продлении соглашения с лондонцами он не сможет. Агент Виллиана предложил своего клиента "Барселоне", но каталонцы отказались. 31-летний бразилец просит большую зарплату и как минимум трехлетний контракт, тогда как "Барселона" хочет приобрести более молодого футболиста. Интересно, что прошлым летом "Челси" не отпустил Виллиана в "Барселону", потребовав за него слишком большие деньги.



Что до переходов, то в Каталонию может переехать вратарь "Аякса" Андре Онана. Сообщается, что руководство "Барсы" ведет диалог с представителями 24-летнего камерунца. Интересно, что Онана играл в молодежных командах сине-гранатовых в период с 2010-го по 2015-й годы. Как отмечают эксперты 1хБет, у Онаны есть все шансы на то, чтобы стать первым номером испанской команды (скачать приложение 1хбет можно на официальном сайте). Дело в том, что основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген все еще не сумел договориться с каталонским клубом о новом контракте.



Также стало известно, что руководство "Барселоны" не собирается отпускать форварда Антуана Гризманна по окончании сезона. Каталонцы не собираются включать его в возможные сделки по переходу Неймара из ПСЖ или Лаутаро Мартинеса из "Интера".



