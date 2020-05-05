Артуро Видаля не намерены удерживать в Барселоне

Испанские клубы сейчас переживают серьезные финансовые проблемы. Даже гранды сейчас думают не том, кого покупать – в первую очередь нужно минимизировать потери. С такими вопросами столкнулся и мадридский “Реал” . Аналогичная, а то и хуже, ситуация у “Барселоны”. Ей тоже обязательно нужно продавать перед тем, как планировать покупки – а им нужно закрывать ряд проблем, что наметились у “каталонцев”. “Черный список” у “сине-гранатовых” достаточно широк. Известно, что не хотят оставлять некогда ключевых игроков, Самюэля Умтити и Ивана Ракитича. Также ищут новый клубы для Фирпо и Нелсона Семеду, а карьера Мартина Брэйтуэйта может ограничиться на “Камп Ноу” несколькими месяцами. Кроме этих игроков, также Каталонию готовиться покинуть Артуро Видаль.



Чилиец перебрался в “Барселону” в 2018-м году – за ветерана “Баварии” выложили 18 млн. евро. Он и сейчас, несмотря на возраст (уже 32), остается полезен – только в Примере успел за 22 матча забил 6 раз при 2 передачах. Его ценил Вальверде и ценит Сетьен. Но у руководства клуба свое мнение. Оно уверено, что хватит и других, более молодых полузащитников, тех же Де Йонга с Артуром, да и своих воспитанников можно подтянуть из “дубля”. В итоге контракт с Видалем, истекающий в следующем году, продлевать не намерены…



Сейчас не та ситуация, когда можно пренебрегать возможностью что-то заработать. Если уж Артуро не нужен, то никто не будет ждать, пока он сможет через год уйти бесплатно, как свободный агент. В клубе хотят продать чилийца (вместе с другим ветераном, Ракитичем) и выручить от этого какие-то деньги. Или включить футболистов в рамках сделок по обмену.



Не раз говорилось, что латиноамериканец может вернуться в Италию. Там он играл за “Ювентус“, и сейчас может вернуться в Турин. Правда, “Старая Синьора”, у которой и так переизбыток хавбеков, не особенно серьезно интересуется опытным игроком. Если уж они и возьмут кого-то из Каталонии (или скорее обменяют на Бернардески), то, скорее, Ракитича.



Намного более плотно интересуется игроком “Интер“. Антонио Конте считает, что футболист (с которым он работал в “Ювентусе”) поможет “нераздурри” наконец-то вернуть себе “скудетто”. Еще с зимы идут попытки заполучить опытного хавбека, но пока что клубы не могут договориться между собой. Многие считают, что все же будет достигнут компромисс, и в Каталонию все же из Милана отправится Лаутаро Мартинеса. А в обратную сторону проследует, как часть оплаты, Артуро.



Но “черно-синим” следует активизироваться. Ведь Видаль становится целью “Ньюкасла”. Чилиец заинтересовал английский клуб, который сейчас получает нового, богатейшего владельца из Саудовской Аравии. Правда, пока что, судя по слухам, ставку намерены сделать на матерых ветеранов, среди которых и Артуро. Требуемые 20 миллионов за ветерана “сороки” могли бы найти и без новых инвесторов. Да и Моуринью якобы вспомнил о этом футболисте и хочет его пригласить в “Тоттенхэм“.



Внимательные журналисты заметили, что чилиец в социальных сетях намекал на переезд в МЛС. Хотя тот пост и был удален, не исключено, что это – отголосок интереса к 32-летнему исполнителю со стороны другого “Интера”, из Майами. Бекхэм намерен заполучить в свой проект европейских звезд, и, возможно, именно Видаль станет его первым серьезным “трофеем”. Артуро вроде бы не против, да и ценник у него не заоблачный…

