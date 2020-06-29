Бэйл и Хакими в шаге от ухода из `Реала`

Столичный испанский клуб уже практически точно покинет форвард Гарет Бэйл. СМИ и раньше сообщали, что валлийский игрок входит в список футболистов, которые будут выставлены на трансфер. Однако теперь испанские медиа передают, что отношения главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и Бэйла окончательно испортились. Гарет недоволен, что его часто используют в роли запасного в ключевых матчах. Тренерскому штабу Зидана не нравится такая реакция футболиста, хотя они и не имеют претензий к его работе на тренировках.

Как отмечает оф сайт 1xbet, ухудшились и отношения между Бэйлом и президентом мадридцев Флорентино Пересом. Поэтому высока вероятность, что летом Гарет уйдет из "Реала". В текущем сезоне чемпионата Испании он провел шестнадцать матчей.



Также стало известно, что в Мадрид не переедет игрок сборной Норвегии Мартин Эдегор. Этот хавбек проводит текущий сезон за "Реал Сосьедад", где играет на правах аренды. СМИ сообщают о том, что Эдегор и "Реал" договорились, что футболисту стоит остаться в нынешнем клубе еще на сезон. Дело в том, что в "Сосьедаде" Мартин будет стабильно играть, а из-за пандемии "Реал" не сможет приступить к омоложению состава, для чего нужно продать ряд игроков. Поэтому Эдегор останется в Сан-Себастьяне еще на сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Испании норвежец забил четыре мяча в двадцати пяти встречах за "Сосьедад".



Помимо этого, "Реал" определились с судьбой хавбека Такефусы Кубо, который привлек внимание ПСЖ. Французский клуб предложил девятнадцатилетнему игроку зарплату в четыре миллиона евро после уплаты налогов. Однако японца не устроил такой расклад, и он решил остаться в "Реале". К тому же мадридцы не отпустили бы своего игрока, а сумма отступных за его трансфер составляет двести пятьдесят миллионов евро. Отметим, что текущий сезон Кубо проводит в аренде в "Мальорке". Эксперты, считают, что из Такефусы может вырасти новая звезда мирового футбола. Можно скачать приложение 1xbet и поставить на то, что в следующем сезоне он станет основным игроком "Реала".



Что касается продаж, то мадридцы завершают сделку с "Интером", который готов приобрести защитника Ашрафа Хакими. Текущий сезон он проводит на правах аренды в дортмундской "Боруссии". Миланский клуб готов отдать за Хакими сорок миллионов евро. К тому же, сам марокканец уже дал согласие на переход в "Интер" и подпишет пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро. В чемпионате Германии его счету пять голов и десять ассистов в тридцати двух матчах.



Пока неизвестно, будет ли "Реал" вести переговоры о покупке полузащитника "Байера" Кая Хавертца. В СМИ отметили, что сам игрок выбрал "Реал" и хотел бы играть в одной команде со своим соотечественником Тони Кроосом. Впрочем, первое предложение мадридцев "Байер" отклонил, а из-за пандемии "Реал" вряд ли будет готов платить большие деньги за Кая. Тем более, что "Байер" рассчитывает получить за игрока не менее ста миллионов евро.