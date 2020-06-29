FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Срна: «Динамо» Сёмина было самым сильным после эры Лобановского»
fanat.ua » Новости » Испания
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
04.12.2020 19:00
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Сан-Мартинью" Санту-Тирсу

Подробнее...
Значок "Кошарава" Живец

Подробнее...
Значок "Погонь" Лемборк

Подробнее...
Значок "Легия" Хелмжа

Подробнее...
Значок "Виктория" Сулеювек

Подробнее...
Значок "Влокняж" Калиш

Подробнее...
Значок "Хемик" Полице

Подробнее...
Значок "Котвица" Колобжег

Подробнее...
Значок "Кашубия" Косьцежина

Подробнее...
Значок "Ныса" Згожелец

Подробнее...
Значок "Дамб" Дембно

Подробнее...
Значок "Подхале" Новы-Тарг

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Испания

Бэйл и Хакими в шаге от ухода из "Реала"
 29 июня 2020 20:36
Бэйл и Хакими в шаге от ухода из `Реала`
Столичный испанский клуб уже практически точно покинет форвард Гарет Бэйл. СМИ и раньше сообщали, что валлийский игрок входит в список футболистов, которые будут выставлены на трансфер. Однако теперь испанские медиа передают, что отношения главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и Бэйла окончательно испортились. Гарет недоволен, что его часто используют в роли запасного в ключевых матчах. Тренерскому штабу Зидана не нравится такая реакция футболиста, хотя они и не имеют претензий к его работе на тренировках.

Как отмечает оф сайт 1xbet, ухудшились и отношения между Бэйлом и президентом мадридцев Флорентино Пересом. Поэтому высока вероятность, что летом Гарет уйдет из "Реала". В текущем сезоне чемпионата Испании он провел шестнадцать матчей.

Также стало известно, что в Мадрид не переедет игрок сборной Норвегии Мартин Эдегор. Этот хавбек проводит текущий сезон за "Реал Сосьедад", где играет на правах аренды. СМИ сообщают о том, что Эдегор и "Реал" договорились, что футболисту стоит остаться в нынешнем клубе еще на сезон. Дело в том, что в "Сосьедаде" Мартин будет стабильно играть, а из-за пандемии "Реал" не сможет приступить к омоложению состава, для чего нужно продать ряд игроков. Поэтому Эдегор останется в Сан-Себастьяне еще на сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Испании норвежец забил четыре мяча в двадцати пяти встречах за "Сосьедад".

Помимо этого, "Реал" определились с судьбой хавбека Такефусы Кубо, который привлек внимание ПСЖ. Французский клуб предложил девятнадцатилетнему игроку зарплату в четыре миллиона евро после уплаты налогов. Однако японца не устроил такой расклад, и он решил остаться в "Реале". К тому же мадридцы не отпустили бы своего игрока, а сумма отступных за его трансфер составляет двести пятьдесят миллионов евро. Отметим, что текущий сезон Кубо проводит в аренде в "Мальорке". Эксперты, считают, что из Такефусы может вырасти новая звезда мирового футбола. Можно скачать приложение 1xbet и поставить на то, что в следующем сезоне он станет основным игроком "Реала".

Что касается продаж, то мадридцы завершают сделку с "Интером", который готов приобрести защитника Ашрафа Хакими. Текущий сезон он проводит на правах аренды в дортмундской "Боруссии". Миланский клуб готов отдать за Хакими сорок миллионов евро. К тому же, сам марокканец уже дал согласие на переход в "Интер" и подпишет пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро. В чемпионате Германии его счету пять голов и десять ассистов в тридцати двух матчах.

Пока неизвестно, будет ли "Реал" вести переговоры о покупке полузащитника "Байера" Кая Хавертца. В СМИ отметили, что сам игрок выбрал "Реал" и хотел бы играть в одной команде со своим соотечественником Тони Кроосом. Впрочем, первое предложение мадридцев "Байер" отклонил, а из-за пандемии "Реал" вряд ли будет готов платить большие деньги за Кая. Тем более, что "Байер" рассчитывает получить за игрока не менее ста миллионов евро.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
29.06.2020 23:00
Хетафе – Реал Сосьедад
» Бесплатный прогноз
29.06.2020 22:45
Сарагоса – Уэска
» Бесплатный прогноз
29.06.2020 22:00
Кристал Пэлас – Бернли
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 23:00
Эспаньол – Реал (Мадрид)
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 22:45
Парма – Интер
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 20:30
Удинезе – Аталанта
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 20:30
Ньюкасл – Манчестер Сити
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 18:30
Уотфорд – Саутгемптон
» Бесплатный прогноз
28.06.2020 18:15
Милан – Рома
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
28.06.2020 23:00
Эспаньол — Реал Мадрид
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 22:45
Парма — Интер Милан
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 20:30
Ньюкасл — Манчестер Сити
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 19:30
Ворскла — Олимпик Донецк
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 19:30
Десна — Динамо Киев
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 18:30
Уотфорд — Саутгемптон
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 18:15
Милан — Рома
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 18:00
Вильярреал — Валенсия
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 18:00
Лестер — Челси
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 17:00
Мариуполь — Днепр-1
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 16:30
Урал — Тамбов
Сравнение ставок » Трансляция
28.06.2020 15:00
Шеффилд Юнайтед — Арсенал
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
29 июня 2020
Профутбол за 28.06.2020
Профутбол за 28.06.2020
28 июня 2020
Боавишта - Санта Клара 1:0
Боавишта - Санта Клара 1:0
28 июня 2020
Парма - Интер 1:2
Парма - Интер 1:2
28 июня 2020
Городея - Ислочь 0:2
Городея - Ислочь 0:2
28 июня 2020
Сассуоло - Верона 3:3
Сассуоло - Верона 3:3
28 июня 2020
Удинезе - Аталанта 2:3
Удинезе - Аталанта 2:3
28 июня 2020
Сампдория - Болонья 1:2
Сампдория - Болонья 1:2
28 июня 2020
Наполи - СПАЛ 3:1
Наполи - СПАЛ 3:1
28 июня 2020
Десна - Динамо Киев 3:2
Десна - Динамо Киев 3:2
28 июня 2020
Уотфорд – Саутгемптон 1:3
Уотфорд – Саутгемптон 1:3
28 июня 2020
Рух Брест - Белшина 3:0
Рух Брест - Белшина 3:0
28 июня 2020
Милан - Рома 2:0
Милан - Рома 2:0
28 июня 2020
Урал - Тамбов 2:1
Урал - Тамбов 2:1
28 июня 2020
Торпедо-БЕЛАЗ - Витебск 1:0
Торпедо-БЕЛАЗ - Витебск 1:0
27 июня 2020
Лацио – Фиорентина 2:1
Лацио – Фиорентина 2:1
27 июня 2020
Ростов — Арсенал Тула 2:1
Ростов — Арсенал Тула 2:1
27 июня 2020
БАТЭ - Динамо Минск 0:2
БАТЭ - Динамо Минск 0:2
27 июня 2020
Кальяри - Торино 4:2
Кальяри - Торино 4:2
27 июня 2020
Динамо Москва — ЦСКА Москва 0:0
Динамо Москва — ЦСКА Москва 0:0
27 июня 2020
Брешия - Дженоа 2:2
Брешия - Дженоа 2:2
27 июня 2020
Неман - Динамо Брест 1:0
Неман - Динамо Брест 1:0
27 июня 2020
Карпаты — Львов 1:1
Карпаты — Львов 1:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Испания
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте