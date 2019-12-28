Динамо получило 300 тысяч гривен штрафа за нарушение своих болельщиков на матче против Десны

Киевское Динамо не обошлось без наказания за неподобающее поведение своих фанатов во время гостевого матча 18 тура УПЛ против Десны (1:0).

Киевский клуб получил штраф в размере 300 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.



Хозяева тоже не избежали наказания за нарушение своих фанатов – Десну обязали заплатить 100 тысяч гривен и закрыть фанатский сектор на следующий домашний матч УПЛ. Горячие поклонники Динамо уже не впервые в этом сезоне создали проблемы для своего клуба – после октябрьского матча против Шахтера в Кубке Украины столичный гранд получил штраф в размере 179 тысяч гривен за использование болельщиками "бело-синих" пиротехнических средств.



К слову, свой следующий матч УПЛ Динамо проведет в родных стенах против Ворсклы (22 февраля), а Десна начнет вторую часть чемпионата выездом к Шахтеру.

