Динамо получило 300 тысяч гривен штрафа за нарушение своих болельщиков на матче против Десны

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
"Ворскла" и "Днепр-1" поделили очки, быстро обменявшись голами
fanat.ua » Новости » Украина
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Федерация футбола Южной Осетии"

Подробнее...
Значок "Спортинг Кристал" Лима

Подробнее...
Значок "Депортиво Ванка" Уанкайо

Подробнее...
Значок "Депортиво Мунисипаль" Лима

Подробнее...
Значок "Федерация футбола Доминиканской Республики"

Подробнее...
Значок "Гаосюн 100 Пейсер"

Подробнее...
Значок "Перак" Ипох (лого 2016-18)

Подробнее...
Значок "Пан Африкан" Дар-эс-Салам

Подробнее...
Значок "Абахани" Дакка

Подробнее...
Значок "Каса Пиа" Лиссабон

Подробнее...
Значок "Вилафранкенше" Лиссабон

Подробнее...
Значок "Белененсеш САД" Лиссабон

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Украина

Динамо получило 300 тысяч гривен штрафа за нарушение своих болельщиков на матче против Десны
 28 декабря 2019 09:03 |
Динамо получило 300 тысяч гривен штрафа за нарушение своих болельщиков на матче против Десны
Киевское Динамо не обошлось без наказания за неподобающее поведение своих фанатов во время гостевого матча 18 тура УПЛ против Десны (1:0).

Киевский клуб получил штраф в размере 300 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Хозяева тоже не избежали наказания за нарушение своих фанатов – Десну обязали заплатить 100 тысяч гривен и закрыть фанатский сектор на следующий домашний матч УПЛ. Горячие поклонники Динамо уже не впервые в этом сезоне создали проблемы для своего клуба – после октябрьского матча против Шахтера в Кубке Украины столичный гранд получил штраф в размере 179 тысяч гривен за использование болельщиками "бело-синих" пиротехнических средств.

К слову, свой следующий матч УПЛ Динамо проведет в родных стенах против Ворсклы (22 февраля), а Десна начнет вторую часть чемпионата выездом к Шахтеру.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
29.12.2019 16:00
Арсенал – Челси
» Бесплатный прогноз
28.12.2019 19:30
Вест Хэм – Лестер
» Бесплатный прогноз
28.12.2019 19:30
Норвич – Тоттенхэм
» Бесплатный прогноз
28.12.2019 17:00
Ньюкасл – Эвертон
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
28.12.2019 21:45
Бёрнли — Манчестер Юнайтед
Сравнение ставок » Трансляция
28.12.2019 19:30
Норвич — Тоттенхэм
Сравнение ставок » Трансляция
28.12.2019 19:30
Вест Хэм — Лестер
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
26 декабря 2019
Эвертон - Бёрнли 1:0
Эвертон - Бёрнли 1:0
26 декабря 2019
Борнмут - Арсенал 1:1
Борнмут - Арсенал 1:1
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Украина
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте