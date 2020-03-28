Суркис не планирует увольнять Михайличенко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис доверяет главному тренеру киевлян Алексею Михайличенко. На данный момент вопрос о смене наставника команды не стоит.

Слухи о приглашении в «Динамо» главного тренера «Зари» Виктора Скрипника были пущены с целью расшатать отношения Михайличенко и Суркиса.



При назначении на должность главного тренера Михайличенко получил задачу стабилизировать состав, который формировал Александр Хацкевич, выиграть трофей и попасть в квалификацию Лиги чемпионов.



У Михайличенко есть еще одно положительное качество в глазах Суркиса - он не делит состав на любимчиков и остальных, а дает играть тем, кого считает лучшим на данный момент.



После 23 туров УПЛ киевский клуб занимает 3 место в турнирной таблице.



sportarena.com

Сергей Гумен



