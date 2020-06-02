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Украина

Помнят, любят, ждут: Сёмину пора сменить Россию на Украину
 2 июня 2020 23:32
Помнят, любят, ждут: Сёмину пора сменить Россию на Украину
Помнят, любят, ждут: Сёмину пора сменить Россию на Украину
Помнят, любят, ждут: Сёмину пора сменить Россию на Украину
В первый день лета «Локомотив» обрёл нового главного тренера в лице Марко Николича, а Юрий Сёмин отошёл в ряды специалистов без клуба. В 73 года многие на месте Сёмина ушли бы на пенсию, но Юрий Палыч, похоже, об этом не думает. Он даже не исключил своего пятого пришествия на тренерский мостик «железнодорожников». Вариант с очередным возвращением Сёмина в «Локомотив» после всего сказанного кажется нереалистичным, но где же может получить работу Юрий Палыч? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ищет и находит хороший вариант – киевское «Динамо».

Зачем Сёмину «Динамо»

Сложно говорить о значимости киевского «Динамо» для Юрия Сёмина на фоне «Локомотива». Но всё же украинский период работы Юрий Палыч вспоминает с теплотой, ведь ему удалось построить очень сильную команду не только для национальной, но и для международной арены. «Динамо» образца 2008-2009 годов не зря считается самым сильным после эпохи Валерия Лобановского. Сёмин выводил киевлян в полуфинал Кубка УЕФА, где «бело-синие» в упорной дуэли уступили другой украинской команде - «Шахтёру». Именно «горняки» тогда завоевали трофей, но и динамовцы этого заслуживали. Всё решили детали.

Болельщики киевского «Динамо» полюбили Сёмина. По словам самого Юрия Палыча, они приняли его в свои ряды после ярких побед над «Спартаком» в квалификации Лиги чемпионов 2008/2009. Тогда киевляне дважды разнесли принципиального соперника со счётом 4:1. С Сёминым связано ещё много успехов «Динамо», поэтому фанаты в Киеве наверняка тепло примут его даже сейчас, когда между странами существует напряжённость. Вряд ли поклонники «бело-синих» станут придираться к словам Сёмина по поводу Крыма, сказанным в 2014-м году.

В «Динамо» Юрий Сёмин получил бы возможность работать с молодой, но перспективной командой без лишнего давления. В ближайшие годы от «бело-синих» никто не ждёт каких-то свершений, кроме как прогресса и сокращения отставания от «Шахтёра». Хорошие условия для работы 73-летнего тренера, чтобы не «заржаветь», особенно если других предложений не будет. Тем более Сёмин хорошо знает ситуацию «Динамо» и считает, что клуб движется в правильном направлении, делая ставку на молодых воспитанников. Об этом Юрий Палыч заявил в одном из последних интервью.

Зачем «Динамо» Сёмин

По завершению текущего сезона «Динамо» наверняка будет искать нового тренера, ведь Алексей Михайличенко не оправдал ожиданий. А может и оправдал, ведь провал предвидели многие. В условиях доминирования «Шахтёра» второе место должно железно оставаться за «Динамо». Но даже эту задачу Михайличенко пока не решил – «бело-синие» занимают только четвёртое место в Премьер-лиге.

На сегодняшний день в силу ряда факторов «Динамо» вынуждено делать ставку на собственных воспитанников. Чтобы направить молодёжь в правильное русло, команде нужен опытный тренер. В этом плане Юрий Сёмин – великолепный кандидат. Он знает, как работать с молодыми футболистами, что бы ни думали действующие руководители «Локомотива». При Сёмине в Киеве свой лучший футбол показывали Александр Алиев и Артём Милевский, даже несмотря на регулярные проблемы с дисциплиной.

Президент «Динамо» Игорь Суркис регулярно доверяет тренерский мостик тем, кто прошёл динамовскую школу. За восемнадцать лет президентства Суркиса только два тренера не были бывшими динамовцами – Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. Именно при Сёмине «бело-синие» показывали свой лучший футбол. Так может президенту «Динамо» пора снова довериться Юрию Палычу?

Сёмин в «Динамо»: факторы против

Рассуждая о перспективе возвращения Юрий Сёмина в «Динамо», нельзя забывать и о факторах против. Первый из них – сегодняшний уровень чемпионата Украины. Местная Премьер-лига нынче находится далеко не на том уровне, что раньше, поэтому зрительский интерес упал. Даже до пандемии коронавируса многие игры проходили чуть ли не при пустых трибунах. Второй фактор заключается в том, что в 73 года Юрий Сёмин может не захотеть покидать дом и переезжать работать в Киев. Третий момент – в сегодняшних реалиях Игорь Суркис вряд ли сможет предложить Юрию Сёмину хотя бы половину зарплаты, которая у его была в «Локомотиве».

В мае Юрий Сёмин праздновал день рождения, и Игорь Суркис поздравил тренера через официальный сайт «Динамо». Суркис отметил, что в свои 73 года Сёмин оставляет позади самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров. Быть может, эти слова были шагом к возрождению сотрудничества?

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко

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