FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
?Шабанов знает, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Александрию»
fanat.ua » Новости » Украина
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Янг Спорт Академи" Баменда

Подробнее...
Значок "Эдинг Спорт" Лекье

Подробнее...
Значок "УМС Лум"

Подробнее...
Магнит "ВиОн" Злате-Моравце

Подробнее...
Магнит "ТСЦ Бачка-Топола"

Подробнее...
Магнит "Академия Пушкаша"

Подробнее...
Магнит "Будё-Глимт"

Подробнее...
Магнит "Филкир" Рейкьявик

Подробнее...
Магнит "Тузла Сити"

Подробнее...
Магнит "Челик" Зеница

Подробнее...
Магнит "Бюлис" Балш

Подробнее...
Магнит "Люфтетари" Гирокастра

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Стратегии ставок на спорт

» Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Украина

Полгода без футбола в низших лигах. ПФЛ вместе с УАФ и клубами будет принимать решение
 11 июня 2020 10:13 |
Полгода без футбола в низших лигах. ПФЛ вместе с УАФ и клубами будет принимать решение
Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится конференция ПФЛ, которую накануне инициировал исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

На мероприятии, которое начнется в 14 часов, должны решить вопрос чемпионата 2019/2020 в Первой и Второй лигах, приостановленного из-за коронавирусного карантина.

Также речь пойдет о календаре соревнований и обмене между лигами.

ПФЛ уже дважды пыталась принять решение по этому поводу, собирала Раду Лиг в Киеве на "Оболонь-Арене". В первый раз большинство клубов отказались от того, чтобы доигрывать чемпионат, в другой раз - высказались за его продолжение.

На этот раз участие в заседании примет президент УАФ Андрей Павелко.

По этому поводу в Профессиональной футбольной лиге напомнили, что именно УАФ является организатором соревнований.

УАФ имеет исключительные и неотъемлемые полномочия по общему руководству и контролю за проведением соревнований по футболу, организатором которых она является.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
12.06.2020 23:00
Валенсия – Леванте
» Бесплатный прогноз
12.06.2020 22:00
Ювентус – Милан
» Бесплатный прогноз
12.06.2020 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
» Бесплатный прогноз
12.06.2020 20:30
Гранада – Хетафе
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
12.06.2020 23:00
Валенсия — Леванте
Сравнение ставок » Трансляция
12.06.2020 22:00
Ювентус — Милан
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
12 июня 2020
Коммент. Шоу #13
Коммент. Шоу #13
12 июня 2020
Роскошная жизнь Санчо
Роскошная жизнь Санчо
12 июня 2020
Как возродили Первую лигу. Все подробности
Как возродили Первую лигу. Все подробности
12 июня 2020
Поступок Месси довел ребенка до слез...
Поступок Месси довел ребенка до слез...
12 июня 2020
Золотые клетки Динамо и Шахтера. Таланты, которым нужна аренда
Золотые клетки Динамо и Шахтера. Таланты, которым нужна аренда
12 июня 2020
Димитри Пайет. Лучшее в 2019/20 за ОМ
Димитри Пайет. Лучшее в 2019/20 за ОМ
12 июня 2020
СПАЛ. Лучшее в 2019/20
СПАЛ. Лучшее в 2019/20
11 июня 2020
Тондела - Авеш 2:0
Тондела - Авеш 2:0
11 июня 2020
Белененсиш - Гимараеш 1:1
Белененсиш - Гимараеш 1:1
11 июня 2020
Ювентус. Все голы в Кубке Италии 2019/20
Ювентус. Все голы в Кубке Италии 2019/20
11 июня 2020
ТОП-10 дебютных голов за Англию
ТОП-10 дебютных голов за Англию
11 июня 2020
Ідеали вірності. Шовковський, Срна, Ярмоленко та інші легенди клубів УПЛ
Ідеали вірності. Шовковський, Срна, Ярмоленко та інші легенди клубів УПЛ
11 июня 2020
РПЛ 2019/20. Самые результативные матчи
РПЛ 2019/20. Самые результативные матчи
11 июня 2020
ТОП-10 футболистов-курильщиков
ТОП-10 футболистов-курильщиков
11 июня 2020
АПЛ 2019/20. Лучшие сейвы
АПЛ 2019/20. Лучшие сейвы
11 июня 2020
Интер 2019/20. Лучшие ассисты
Интер 2019/20. Лучшие ассисты
11 июня 2020
ТОП-легионер. Диого Ринкон
ТОП-легионер. Диого Ринкон
11 июня 2020
Ромелу Лукаку. Все голы за Эвертон
Ромелу Лукаку. Все голы за Эвертон
11 июня 2020
Беларусь-2020. Лучший гол 12 тура
Беларусь-2020. Лучший гол 12 тура
11 июня 2020
Бундеслига. ТОП-10 молодых бомбардиров
Бундеслига. ТОП-10 молодых бомбардиров
10 июня 2020
Порту – Маритиму 1:0
Порту – Маритиму 1:0
10 июня 2020
Портимоненси - Бенфика 2:2
Портимоненси - Бенфика 2:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Украина
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте